Nog maar beperkt aantal klimmers toegelaten op Mont Blanc

Niet alleen op de Mount Everest is het soms drummen voor bergbeklimmers, ook de Mont Blanc kampt met overlast. Daarom wordt het aantal klimmers voortaan beperkt.

Alpinisten mogen niet langer naar de top van de Mont Blanc, met 4.810 meter de hoogste berg in West-Europa, als ze niet gereserveerd hebben voor een van de drie hutten op de weg naar boven.

De Franse autoriteiten wil op die manier het aantal bergbeklimmers indijken. Want de 25.000 klimmers die de berg jaarlijks beklimmen, vaak onvoldoende geoefend, zorgen voor te veel overlast, te veel afval en te veel (dodelijke) ongelukken.

Omdat de drie hutten op de Goûter-route, de belangrijkste Franse toegangsweg naar de top, niet voldoende slaapplaats bieden aan alle klimmers, nemen velen een tentje mee. Maar dat mag dus niet langer. Illegaal kamperen kan een boete tot 300.000 euro opleveren en zelfs een gevangenisstraf van twee jaar.

Voortaan mogen dagelijks dus nog maar maximaal 214 alpinisten per dag de Mont Blanc beklimmen: dat is precies het aantal plaatsen dat beschikbaar is in de drie hutten.

‘Net een grote kermis’

Jean-Marc Peillex, burgemeester van Saint-Gervais, aan de voet van de Mont Blanc, had de maatregelen vorig jaar al aangekondigd. ‘Het is daarboven net een grote kermis’, klonk het vorig jaar in een interview met de krant Le Figaro.

‘De mensen doen wat ze willen, laten overal afval achter en het interesseert ze geen moer.’ Een goede voorbereiding is volgens hem het halve werk. ‘Iedereen gaat maar klimmen, zonder goed na te denken. Die mensen brengen hun eigen levens in gevaar en die van de hulpverleners.’

Vrijdag nog overleed een Slovaakse man na een val, en eind februari overleed ook al een Poolse klimmer. Vorig jaar vielen er vijftien doden.