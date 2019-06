Kapotte VAR zorgt voor onwaarschijnlijke beelden in finale Afrikaanse Champions League: ploeg verlaat woedend het veld

Espérance Tunis heeft voor het tweede jaar op rij de Afrikaanse Champions League gewonnen. In de terugwedstrijd van de finale haalden ze het vrijdagavond in de Tunesische havenstad Radès met 1-0 van het Marokkaanse Wydad Casablanca, nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Maar achteraf werd er vooral gesproken over de enorme chaos die ontstond tijdens de partij. Toen de ref weigerde de VAR te raadplegen na een afgekeurd doelpunt gingen de poppen aan het dansen.

De opschudding uit de heenwedstrijd - die ook was ontstaan uit een aantal scheidsrechterlijke beslissingen - verdween in het niets met de chaos van vrijdagavond in het olympisch stadion van Radès. Na een doelpunt van Mohamed Youcef Belaïli op slag van rust stond de thuisploeg 1-0 voor. Wydad leek op het uur de gelijkmaker te scoren, maar de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama keurde het doelpunt onterecht af voor buitenspel.

Foto: AFP

Foto: AFP

Net als in de Europese Champions League was er in de Afrikaanse variant een videoref aanwezig. Maar tot eenieders verbazing werd die niet geraadpleegd, wat later kwam aan het licht dat het VAR-systeem niet werkte. Daarop stapten de spelers van Wydad furieus van het veld. Vervolgen lag de wedstrijd anderhalf uur stil. Toen de spelers van Wydad nog steeds weigerden om verder te spelen, floot Gassama de wedstrijd definitief af om Espérance tot winnaar uit te roepen. De Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) bevestigde even later de 1-0 eindstand op Twitter. Bij de thuisploeg speelde oude bekende Anice Badri (ex-Moeskroen) overigens de hele wedstrijd.

Espérance is zo na het Nigeriaanse Enyimba (2003-2004), het Congolese TP Mazembe (2009-2010) en het Egyptische Al Ahly (2005-2006 en 2012-2013) het vierde team dat zijn titel verlengt in de CAF Champions League. Met ook nog 1994 en 2011 op het palmares was het de vierde eindzege van de Tunesiërs in de Afrikaanse Champions League.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP