Kust bereidt zich voor op overrompeling, niet overal redders

De voorspelde zomertemperaturen lokken heel wat mensen naar de Belgische kust. De NMBS heeft extra treinen ingelegd. Chauffeurs moeten tussen Loppem en Jabbeke rekeninghouden met een half uur vertraging.

Het belooft een topweekend te worden aan de kust: met temperaturen die flirten met de grens van de 30 graden is een stormloop van dagjesmensen naar het strand onvermijdelijk.

De NMBS heeft zich alvast voorbereid op een druk weekend naar en van de kust: zowel zaterdag als zondag worden acht extra treinen ingelegd, goed voor 7.000 bijkomende zitplaatsen richting Oostende en Blankenberge. Bovendien wordt de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende verhoogd.

Ook op de E40 belooft het druk te worden. Omstreeks 9.30 uur moeten chauffeurs tussen Loppem en Jabbeke rekeninghouden met een half uur vertraging, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Niet overal redders

Tot slot nog een waarschuwing voor wie dit weekend graag al een duik wil nemen in de Noordzee, die met amper 16 graden nog best koud kan aanvoelen: enkel in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Koksijde en Oostende staan er al redders paraat. In Bredene, De Panne, Middelkerke, Nieuwpoort en Zeebrugge is dat pas over twee weken het geval. Wie daar gaat zwemmen, doet dat dus op eigen risico.