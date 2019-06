Politie mag weer drinken op de werkvloer: 'Verbod was nefast voor sociale cohesie'

Ze zullen er misschien wel op geklonken hebben, bij de federale politie. Want er mag weer alcohol geschonken worden, zo heeft de commissaris-generaal beslist. De beruchte rijkswachtkantines van weleer komen niet terug, maar op de nieuwjaarsrecepties moeten agenten zich niet langer forceren met een glaasje Kidibul in de hand. Experts juichten de versoepeling toe. En de personeelsleden uiteraard ook.

Zes jaar lang, tussen 2012 en 2018, heeft de federale politie compleet drooggestaan. De vorige commissaris-generaal Catherine De Bolle had een absoluut verbod uitgevaardigd op het schenken van alcohol in de commissariaten en kazernes van de federale politie. 'Een besparings- en imagomaatregel. En ze is zelf ook een fervent tegenstander van alcohol op het werk', stond in de krantenartikels van toen.

De beslissing leidde en leidt nog steeds tot enig gemor bij het personeel: 'We hebben al een paar keer Kidibul voorgeschoteld gekregen op een nieuwjaarsreceptie. Echt plezant zijn die recepties nooit meer geweest', vinden die.

De nieuwe commissaris-generaal Marc De Mesmaeker voert nu enkele aanpassingen door. Over het algemeen blijft alcohol verboden, maar tijdens recepties, bij de pensionering van een collega of tijdens een teambuilding mag het voortaan wel. Op voorwaarde dat de directeur van de betrokken dienst zijn toestemming geeft.

'Het totale verbod was nefast voor de sociale cohesie', staat in de interne nota. 'Door het verbod zijn veel goede initiatieven kenmerkend voor de cultuur van de federale politie verdwenen.' Hiermee doelt hij wellicht op de barbecue van de cavalerie op de avond van 21 juli, zo vernemen we uit goede bron. 'Ook op de happening Running for solidarity kwam amper nog volk af na het schrappen van de drank', klinkt het bij het personeel. De Run is een gesponsorde jogging waarbij politiemensen collega’s helpen die zwaargewond geraakt zijn tijdens de dienst, of die een zwaar ziek kind hebben.

Beruchte vrijdagavonden

Met het nieuwe beleid wil de commissaris-generaal zijn personeel de kans geven 'belangrijke carrière- of dienstmomenten te vieren. Weliswaar op een decente manier', staat er nog. De beruchte vrijdagavonden in de rijkswachtkazernes, waarop behoorlijk wat bier gehesen werd, komen zeker niet terug, klinkt het bij de vakbonden, die de nota goedkeuren. Het versoepeld verbod geldt bovendien voor 'laagalcoholische dranken'. Sterke drank blijft verboden. Alcohol mag ook nooit tijdens de dienst gedronken worden.

'Deze beperkte koerswijziging lijkt goedbedoeld en kan positief uitdraaien', zegt Jan Denys, arbeidsexpert en socioloog bij Randstad, aan Het Nieuwsblad. 'Het vorige verbod was misschien wel heel radicaal. Een informeel momentje, eventueel met een glas alcohol, is heel belangrijk voor de sfeer. Bestaan die momenten niet, of komt er nooit volk op af, dan moeten er bijsturingen komen, want dan loopt het niet lekker op de vloer. De federale politie is bovendien zo’n dienst waar veel bespaard is en waar men een beetje teambuilding kan gebruiken, me dunkt.'

'Deze beslissing gaat wel in tegen een internationale en sterke trend van steeds minder alcohol op de werkvloer', alsnog Denys. 'Dat maakt deze beslissing wel extra opvallend. Het is best mogelijk dat de uitzondering binnen een aantal jaar weer tenietgedaan zal worden. Want de tijdgeest evolueert toch opmerkelijk snel naar een algeheel verbod.'

Wie is bob?

Vijf jaar geleden verscheen er nog een rapport van Comité P waarin men zich zorgen maakte over het problematische drankgebruik bij politiemensen. Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) ziet nu geen echt grote problemen.'Het gebruik blijft beperkt. Hopelijk voorziet men wel vervoer of een bob na een happening en blijft men zo het politiepersoneel, dat toch een voorbeeldfunctie heeft, de preventieve boodschap meegeven dat drinken en rijden nooit kan.'