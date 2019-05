Slecht nieuws voor David Goffin: voor het eerst sinds september 2014 geen plek voor Belg in de top dertig

Na zijn nederlaag tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) in de derde ronde van Roland-Garros zal David Goffin (ATP-29) voor het eerst sinds eind september 2014 uit de top dertig van de ATP-ranking verdwijnen. “Maar ik focus me niet op mijn klassement, enkel op mijn niveau en dat is opnieuw goed”, verklaarde de Luikenaar vrijdag.