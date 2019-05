Franse regering in cassatie tegen verplichte behandeling comapatiënt

De Franse regering is vrijdag in cassatie gegaan tegen het bevel van het Parijse hof van beroep tot de heropstart van de behandeling van Vincent Lambert. Die verlamde Franse patiënt bevindt zich al tien jaar in een onomkeerbare vegetatieve toestand. Zijn familie is het onderling oneens over wat met de man moet gebeuren.

De ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Gezondheid, en Buitenlandse Zaken dienden hun verbrekingsverklaring vrijdagochtend in bij het Hof van Cassatie. Het hof van beroep in Parijs, waartoe de ouders van Lambert zich richtten, beval op 20 mei dat de behandeling van de 42-jarige man, die dezelfde ochtend was stopgezet in een ziekenhuis in de stad Reims, diende te hernemen.

De rechters oordeelden dat de Franse staat ‘de voorlopige maatregelen waartoe het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap op 3 mei 2019 verzocht over de handhaving van de voeding en hydratatie moest doen respecteren’.

Het VN-comité vroeg Frankrijk de behandeling van Lambert niet stop te zetten, in afwachting van een onderzoek ten gronde van het dossier. De Franse minister van volksgezondheid Agnès Buzyn vond echter dat Frankrijk ‘niet verplicht’ was om dit verzoek te respecteren.

Familie verdeeld

De familie van Vincent Lambert is diep verdeeld over zijn lot, en is al zes jaar in een juridische strijd verwikkeld. Lambert was in 2008 betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Sindsdien is hij verlamd aan de vier ledematen en wordt hij kunstmatig in leven gehouden.

Zijn ouders zijn tegen de stopzetting van de behandeling. Maar de echtgenote van Lambert - gesteund door zes van de acht broers en zussen van Lambert - stelt dat de “therapeutische hardnekkigheid” waarmee hij in leven wordt gehouden tegen zijn wil ingaat.