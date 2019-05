Liverpool-trainer Jürgen Klopp pareert vragen over zes verloren finales op rij: “Ik ben kampioen in het winnen van halve finales”

Van spanning in aanloop naar de finale van de Champions League, zaterdag om 21 uur in Madrid tegen Tottenham Hotspur, leek bij Jürgen Klopp vrijdag geen sprake. De Duitse trainer van Liverpool maakte bij zijn afsluitende persconferentie op de vooravond van de wedstrijd een relaxte en zelfbewuste indruk. “We willen de beker winnen, daarvoor zijn we hier”, aldus Klopp, die vorig seizoen met Liverpool in de finale van Real Madrid verloor. “Toen verrasten we onszelf met een finaleplaats. Zo constant als nu waren we bij lange na niet.”

Voor Klopp wordt het zijn derde Champions League-finale als coach. In 2013 verloor hij ook al met Borussia Dortmund van Bayern München. De laatste zes finales, alle nationale en internationale bekers inbegrepen, stapte Klopp als de verliezende coach van het veld. Met die reeks werd hij ook vrijdag in stadion Wanda Metropolitano in Madrid geconfronteerd.

“Sinds 2012 zit ik bijna elk jaar in een finale met de club die ik leid. Misschien ben ik zelfs een wereldrecordhouder in het winnen van halve finales. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar niemand zou dat kopen”, grapte Klopp. “Als het door mij zou komen dat mijn teams zes finales achter elkaar hebben verloren, dan zou ik me zorgen moeten maken over morgen. Maar elke wedstrijd is anders.”

De 51-jarige coach heeft er vertrouwen in dat het zaterdag goed afloopt voor hem. “Ik heb nog nooit met zo’n sterk elftal in de finale gestaan als deze keer. Niemand gelooft meer in dit team dan dit team zelf.”

Klopp kon tot slot nog meegeven dat zijn Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino helemaal klaar is voor de finale van de Champions League. “Hij is fit, maar ik weet nog niet of hij zal starten”, lachte Klopp. “Ik geef mijn elf alleen maar prijs als ‘Poch’ (Tottenham-coach Pochettino, red.) dat ook doet. Maar Firmino heeft de voorbije dagen goed getraind. Hij is normaal gezien klaar.” Firmino is voorin een concurrent van Rode Duivel Divock Origi.