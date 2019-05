Sander Armée grijpt naast ritzege in Ronde van Noorwegen, Italiaan Affini pakt eerste overwinning uit zijn carrière

Edoardo Affini (Mitchelton-SCOTT) heeft vrijdag de vierde etappe in de negende editie van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) gewonnen. Na 224 kilometer van Arendal naar Sandefjord was de 22-jarige Italiaan de snelste in een sprint met vijf, goed voor zijn eerste profzege. De Noor Anders Skaarseth werd tweede, Sander Armee derde. Met Yves Lampaert, zevende op zeven seconden, en Tom Van Aesbrouck, achtste, finishten er nog twee Belgen in de top tien.

Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) redde nipt zijn leidersplaats. Affini kwam tot in dezelfde tijd als de 32-jarige Noor, die dankzij zijn betere resultaten toch de gele leiderstrui behoudt. De Nederlander Cees Bol is op zeven seconden derde. Armée is achtste, op tien seconden.

De langste etappe in deze Ronde van Noorwegen bracht ook heel wat klimwerk met zich mee. Dat zorgde voor een geanimeerd begin, waarin veel renners hun kans waagden, inclusief de Belgen Tim Wellens, Floris De Tier en Preben Van Hecke. Uiteindelijk waren het Edoardo Affini, Sander Armée, Tom Scully, Daniel Turek, Rasmus Quaade en Anders Skaarseth die aan boord van de goede vlucht geraakten.

Ondanks het achtervolgende werk van Worldteams als Dimension Data, Deceuninck - Quick-Step en UAE Emirates, en verschillende counterpogingen in de laatste tien kilometer, bleven de koplopers uit de greep van de achtervolgers. In de sprint van vijf resterende vroege vluchters, Scully had de rol moeten lossen, was neoprof Affini duidelijk de snelste. Het peloton volgde zeven seconden later.