Schrapt Madrid als eerste Europese stad zijn lage-emissiezone?

Isabel Díaz Ayuso, de rechtse politica die op weg lijkt te zijn president te worden van de regio Madrid, wil de lage-emissiezone van de Spaanse hoofdstad schrappen. Files en verkeersdrukte horen nu eenmaal bij de culturele identiteit van Madrid, vindt ze. Ze krijgt bijval van de aanstaande Madrileense burgemeester, een partijgenoot.

Ayuso, van wie wordt verwacht dat ze namens de conservatieve Partido Popular de volgende president van de regio Madrid wordt, gelooft dat de vele files een van de zaken zijn die Madrid net zo ‘bijzonder’ maken. Ze zwoer dan ook om eens aan de macht de lage-emissiezone in de hoofdstad, bekend onder de naam Madrid Central, terug te draaien.

‘Ik denk niet dat luchtvervuiling iets is waar we blij om moeten zijn, maar ze is wel een deel van de identiteit van onze stad, en een teken dat er leven is op onze straten’, zo zei ze tijdens de kiescampagne aan de Spaanse krant El Pais.

‘Vervuiling is deel van het leven in Madrid’, vervolgde ze, ‘en ons nachtleven gaat nu eenmaal hand in hand met files, zelfs om 3 uur ’s nachts.’

Schietschijf van rechts

De lage-emissiezone werd ingevoerd door huidig Madrileens burgemeester Manuela Carmena, die de afgelopen vier jaar de touwtjes in handen had. Ook bij de meest recente verkiezingen kreeg ze het hoogste aantal voorkeurstemmen, maar moest ze toch de duimen leggen tegen een coalitie van rechtse partijen.

Door de maatregel werd de binnenstad van Madrid verboden terrein voor auto’s van niet-inwoners. Tijdens de kiescampagne groeide de onder veel inwoners nochtans populaire maatregel echter uit tot een schietschijf van de Partido Popular.

Madrid wordt zo mogelijk de eerste grote Europese stad die zijn lage-emissiezone kortwiekt. Ayuso vindt namelijk bijval bij partijgenoot José Luis Martínez-Almeida, die na de gemeenteraadsverkiezingen in Madrid van afgelopen zondag de nieuwe burgemeester van de stad lijkt te worden. Martínez-Almeida beloofde dat een van zijn eerste beleidsdaden zou zijn om ‘aanpassingen’ door te voeren aan Madrid Central. Ook het radicaal-rechtse Vox, een aanstaande coalitiepartner van de Partido Popular in Madrid, verklaarde zondag dat ‘de lage-emissiezone verleden tijd is’.

‘Dramatische gevolgen’

Volgens The Guardian sterven elk jaar 30.000 Spanjaarden aan de gevolgen van luchtvervuiling. De Britse krant baseert zich daarvoor op cijfers van het Europees Milieuagentschap.

Een maand na de uitrol van Madrid Central afgelopen november, was het stadsverkeer al met een kwart afgenomen. De uitstoot van stikstofoxides (NOx) was gedaald met 38 procent, die van CO2 met 14 procent. ‘De luchtkwaliteit is dankzij Madrid Central nog meer verbeterd dan aanvankelijk gedacht. De inwoners van de binnenstad zijn ontzettend blij met de maatregelen, en hebben dan ook massaal gestemd voor Manuela Carmena’, zegt ecologiste en activiste Nuria Blázquez-Sánchez tegen The Guardian. ‘Dit nu terugdraaien zal dramatische gevolgen hebben voor de volksgezondheid, vooral voor die van kwetsbare inwoners als kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden.’

Desondanks kan het toch nog moeilijk worden om de lage-emissiezone daadwerkelijk te ontmantelen. Milieuactivisten tonen zich alvast bereid om, indien nodig, rechtszaken te starten. Bovendien kwam Madrid Central er nadat de Europese Commissie ermee had gedreigd stappen te zetten tegen de Spaanse regering indien er niets werd gedaan aan de slechte luchtkwaliteit.