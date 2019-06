Waarom de verkiezingen van 1936 zo goed op die van 2019 lijken, Brussel rood-groen en Antwerpen geel-zwart stemt, en dry aged drie keer duurder is dan gewone biefstuk

Het is wonden likken na de aardverschuiving van 26 mei die het politieke centrum van de kaart veegde en de N-VA een oplawaai gaf. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Don’t mention the war. Maar de verkiezingsuitslag van 26 mei 2019 lijkt wel verdraaid goed op die van 24 mei 1936, vindt historicus Guy Vanthemsche. Alleen was er toen geen denken aan om te praten over het bestuur met de extreemrechtse en extreemlinkse partijen.

2.

Een alarmkreet uit de hoek van de bacteriënbestrijders: wereldwijd werken binnenkort maar 100 tot 200 onderzoekers aan nieuwe antibiotica. We hebben ze nochtans broodnodig. De resistentie van ‘superbugs’ is zo hoog dat mensen opnieuw aan banale infecties beginnen te sterven. Helaas valt er te weinig geld mee te verdienen.

3.

Wanneer we zelf in opperste verwarring verkeren, helpt het om bij de dieren te gaan kijken. ‘Het zou ons ten goede komen als we zouden erkennen dat wij emoties hebben zoals dieren’, zegt primatoloog Frans de Waal. We zouden makkelijker inzien waarom bij de grote politieke turbulenties die we beleven, emoties zwaarder doorwegen dan rationeel denken.

4.

Hoe uiteenlopend de politieke tendensen in België zijn, komt nergens beter tot uiting dan in de grote steden. Brussel toont zich als een (donker)rood-groen eiland, Antwerpen als een geel-zwarte burcht. Waarin ligt het verschil?

5.

Van het glorieuze christendemocratische machtsbastion schiet slechts een ruïne over. Die machtige partij van weleer was zelf een coalitie van grote bewegingen uit het middenveld. Nu is dat hele stelsel teloorgegaan en verbrokkelt ook de stabiliteit die het bracht. Heeft iemand een idee hoe het verder moet?

6.

Bij de SP.A zijn ze existentiële zelftwijfel gewend. Maar zo diep zakten ze niet eerder weg. Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven en de man op wie linkse hoop rust, vindt dat links opnieuw een droom van vooruitgang moet koesteren in de plaats van alleen over facturen te praten. Maar het proces van zijn voorzitter, neen, dat wil Ridouani nog niet maken, zegt hij.

7.

Ook al verloor de partij bijna een kwart van haar kiezers en sprak ze er nauwelijks over tijdens de campagne, toch wil de N-VA de federale crisis omsmeden tot lanceerplatform van het confederalisme. Dan kan iedereen zijn eigen boontjes doppen. Maar is er een reden waarom het confederale België meer toekomst zou hebben dan het federale? Bart Sturtewagen weegt de opties.

8.

Goed nieuws voor werkende ouders. Vanaf 1 juni kan het ouderschapsverlof ook in een 1/10de-formule. Zo kunnen de vier maanden voltijds ouderschapsverlof per kind opgenomen worden in de loop van veertig maanden. Mét uitkering.

9.

Voor dry aged meat wordt tot 55 euro per kilo gevraagd, drie keer zoveel als een gewone entrecote. Dry aged schijnt minder maar beter te zijn, en dus veel duurder. Is dat vlees het waard? En als het op grote schaal ingang vindt: helpt dry aged om het klimaat te redden?

10.

Elke dinsdag publiceren we ‘De levenslessen’ van iemand van wie we vermoeden dat zij of hij wat meer levenswijsheid vergaarde dan gangbaar. Uit zijn leven in de muziek brengt dirigent Paul Van Nevel drie lessen mee. ‘Ik ben 73 en heb elke dag het gevoel dat ik nu pas begin.’