Populair Amsterdams museum niet helemaal koosjer

Er zit een luchtje aan de het populaire Moco Museum in Amsterdam, zo ontdekte De Volkskrant. De authenticiteit van verschillende werken wordt in vraag gesteld.

Het Moco Museum (voluit Modern Contemporary Museum) huist sinds drie jaar in een villa aan het Amsterdamse Museumplein, waar ook het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum gevestigd zijn.

Ondanks die stevige concurrentie doet het museum het zeer goed: vorig jaar kwamen er 550.000 bezoekers over de vloer, waardoor het Moco het zelf beter doet dan bijvoorbeeld het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Het commercieel ingestelde privémuseum voor moderne en hedendaagse kunst kwam er op initiatief van twee Amsterdamse galeriehouders (Lionel Gallery) en werkt met uitgeleende stukken van kunst­verzamelaars. Ze zijn er trots op werken te kunnen tonen van Andy Warhol, Salvador Dalí en Keith Haring, maar het museum lijkt het niet zo nauw te nemen met de regels van de museumwereld, zo blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Zo zou de echtheid van één van de werken van Haring (een krijttekening waarvan veel vervalsingen in omloop zijn) in vraag worden gesteld. Ook het enige kunstwerk van Jean-Michel Basquiat waar het Moco mee uitpakt, is niet door de kunstenaar zelf gemaakt. Het gaat om een zeefdruk die ‘naar’ een schilderij van Basquiat is gemaakt, jaren na zijn dood.

De tachtig werken van Banksy die er al sinds de opening worden gepresenteerd, hangen er tegen de zin van de Britse straatkunstenaar, die het Moco om die reden op zijn website ook op een zwarte lijst heeft gezet. En ook bij enkele andere werken hebben kunstkenners vraagtekens. Die maken zich bovendien ook zorgen over de conversatie van de werken in het Moco.