Rusland moet niet weten van homoseksualiteit en drugs in verfilming ‘Rocketman’

In de Russische versie van Rocketman, de film over de Britse zanger Elton John, zijn verschillende scènes geschrapt waarin homoseksualiteit en drugs aan bod kwamen. Dat melden Russische media vrijdag.

De staatsomroep heeft bevestigd dat enkele scènes uit de film geschrapt zijn om aan de wetgeving te voldoen. Het Russische ministerie van Cultuur ontkent echter hun betrokkenheid bij de censuur.

Rocketman zou volgende week in de Russische zalen verschijnen. De filmbiografie vertelt in geuren en kleuren hoe de verlegen Reginald Dwight veranderde – vrij letterlijk zelfs, hij liet zijn naam aanpassen – tot de flamboyante (glamrock-)popmuzikant Elton John. Zijn vermeende drugs- en seksverslaving tijdens de jaren tachtig vormt een van de hoekstenen in de verfilming.

Regisseur van dienst was Dexter Fletcher, die na Bohemian Rhapsody – over Queen-frontman Freddy Mercury – zijn stiel heruitvindt in het verbeelden van rocksterren. De 72-jarige Elton John werkte zelf ook mee aan Rocketman, maar het was Taron Egerton (The Kingsman, Robin Hood) die uiteindelijk in de huid kroop van de jonge Elton. Opvallend is dat Egerton – in tegenstelling tot Rami Malek in Bohemian Rhapsody – wel alles zelf inzong.

Suvjet-Unie

In Rusland is het verboden om ‘niet-traditionele seksuele relaties’ of druggebruik goed te keuren. Volgens het grootste, onafhankelijke peilingbureau in Rusland heeft slechts drie procent van de Russen een positief beeld van homoseksuelen.

Vrij ironisch als je weet dat Elton John in 1979 – ten tijde van de Koude Oorlog – als een van de eerste Europeanen in de toenmalige Sovjet-Unie op tour ging. Elton John’s A Single Man uit 1978 mocht bovendien als eerste westerse popalbum uitgebracht worden in de USSR.