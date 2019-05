De filmavond: een trap in de balzak

Vrijdag filmavond. U hebt de keuze uit een reeks kaskrakers, of u kunt in de actualiteitsprogramma's nog bijkomende duiding krijgen over de verkiezingen van vorig weekend.

Terzake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

Frank Vandenbroucke (SP.A) schreef een opiniestuk over confederalisme. Hij licht dat toe en praat erover met politicoloog Bart Maddens. Voorts een gesprek met Elke Van den Brandt die voor Groen onderhandelt over het Nederlandstalige gedeelte van de Brusselse regering en een poging tot antwoord op de vraag waarom er vorige zondag plots 16.000 Nederlandstalige stemmers meer waren in de hoofdstad.

De Afspraak op vrijdag (Canvas, 20.30-21.20 uur)

Minister van staat Miet Smet (CD&V), hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe en socioloog Mark Elchardus bespreken de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang en de spanningen tussen het ACW en de CD&V.

Her (Canvas 21.20-23.20 uur)

Scarlett Johansson is onlangs voor de derde keer getrouwd. Gevraagd wat hij het aantrekkelijkst aan haar vond, antwoordde de bruidegom naar verluidt: haar stem. U hoeft maar naar deze prachtfilm te kijken om in te zien dat de man een punt heeft.

Rundskop (VTM 23.50-2.10 uur)

Gevraagd naar wat het meest pijn doet, een bevalling of een ferme trap in de balzak, antwoordden onderzoekers van Asapscience enkele jaren geleden: de ferme trap in de balzak. U hoeft maar naar deze film te kijken om in te zien dat ze een punt hebben.

Snowpiercer (Caz 20.35-22.40 uur)

Gevraagd naar waarom ze de opwarming van de aarde als een fabeltje afdoen, zeggen klimaatontkenners weleens: omdat een nieuwe ijstijd veel erger zou zijn. Je hoeft maar naar deze sf-film te kijken om te weten dat ze die ook gezien hebben.