Leuvens danscafé Seven Oaks sluit de deuren: 'Maar we gaan er een groot feest van maken'

The Seven Oaks, het iconische danscafé in de Leuvense Hanengang, zal eind juni de deuren sluiten. De eigenaar heeft besloten het pand te verkopen.

Wat er precies met het keldercafé zal gebeuren, valt nog af te wachten aangezien er nog geen koper gevonden is. Huidig eigenaar Roel Verhoeven, die het café de voorbije vijftien jaar heeft uitgebaat, wil de laatste weken niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Op 21 juni staat er een reünie op het programma met de familie Nijs, de ‘grondleggers’ van The Seven Oaks. De week erop volgt het afscheidsweekend. 'De dj’s die hier vroeger gedraaid hebben, en de huidige, komen dan hun beste platen opleggen', zegt Verhoeven. 'En iedereen die hier ooit een pint heeft getapt, gaat zijn kop nog eens laten zien. We gaan er een groot feest van maken', aldus Verhoeven.

The Seven Oaks bestaat al sinds 1960, al was het eerst een jazzkroeg. Later groeide de locatie uit tot hét feestcafé van Leuven voor mensen in een benevelde toestand, onder andere omdat je er ‘een meter bier’ kon bestellen en er een blok hout was om nageltje klop te spelen.