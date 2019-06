Zo zullen de doelpuntenmakers vanavond vieren

Een dansje bij de cornervlag, een sliding op de knieën of een groepsknuffel met de teamgenoten? Hoe u zou juichen mocht u ooit een goal scoren in finale van de Champions League weten we niet. Maar van de spelers van Liverpool en Tottenham kunnen we het al raden.

De manieren waarop doelpuntenmakers een goal kunnen vieren, zijn quasi eindeloos. Maar hoe doen ze dat nu eigenlijk het vaakst? De Britse krant The Daily Telegraph stelde zich niet alleen die vraag, ze ging ook maar meteen op zoek naar antwoorden.

Van alle 157 goals die werden gescoord tijdens het WK Voetbal 2018 in Rusland, de 12 owngoals buiten beschouwing gelaten, bekeek ze niet alleen hoe die werden gevierd, maar ook op welke plek van het voetbalveld dat gebeurde.

Het populairst bleken het uitdelen van knuffels aan teammaats (26 maal), springen en tegelijk met gebalde vuisten in de lucht boksen (24 maal) en de sliding op de knieën (23 maal). Volgden op respectabele afstand: de ‘fist pump’, een groepsknuffel met alle wisselspelers, met de vinger wijzen in de lucht en weglopen met de bal in de handen.

Slechts een speler vond het de moeite waard om een gebedje te prevelen, terwijl twee spelers een gele kaart incasseerden door meteen na het scoren hun shirt uit te trekken. Eveneens op hun retour zijn het werpen van handkusjes, het uitdelen van ‘high fives’ en het uitvoeren van allerlei acrobatische stunts, waarschijnlijk door het risico op het oplopen van allerlei blessures.

Knuffels en slidings

Aangezien in de finale van de Champions League vanavond twee Engelse teams tegenover elkaar staan, kunnen we ons bij doelpunten op de eerste plaats verwachten aan knieslidings. De Engelsen haalden die move namelijk viermaal naar boven op het WK, het meest van alle teams.

Maar met mogelijk vier Belgen op het veld (Divock Origi en Simon Mignolet bij Liverpool en Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij Tottenham) is ook de kans op (groeps)knuffels aanzienlijk. De Rode Duivels waren tijdens het WK het ‘knuffeligste’ team: vier van de zestien Belgische goals werden gevierd met een momentje van wederzijdse affectie. En met drie groepsknuffels toonden ook de Engelsen zich van hun zachtste kant.

Linker cornervlag

Romelu Lukaku bewees dan weer de meest collegiale goalgetter te zijn. Bij twee van de vier doelpunten die hij scoorde, wees hij ostentatief naar de speler die vlak daarvoor de assist had uitgereikt.

En dan nog een tip voor fotografen die al die feestvierende miljonairs het mooist op de gevoelige plaat willen vastleggen. Zij nemen het best plaats aan de linker cornervlag. Uit de tellingen van The Daily Telegraph blijkt dat meer dan veertig procent van alle feestgedruis op die plek op het veld plaatsvindt. Slechts een kwart van de spelers trekt instinctief naar de rechter cornervlag, iets meer dan tien procent loopt naar de middencirkel. Een reden daarvoor kon de krant niet bedenken, al belooft ze meer onderzoek te doen tijdens het volgende WK, dat van 2022 in Qatar.