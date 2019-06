Hoe zou het nog zijn met… de betonstop? ‘De aankondiging lijkt een averechts effect te hebben’

Vlaanderen verhardt. Zienderogen. Elke dag verdwijnt het equivalent van tien voetbalvelden aan open ruimte. Kunnen we wel wachten tot de aangekondigde betonstop van 2040 om in te grijpen?

Een derde van de ruimte in Vlaanderen wordt gebruikt om te wonen, te ondernemen en te ontspannen. 14 procent is verhard. Dat is dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. En elke dag verdwijnen nog eens zes hectares aan open ruimte – afgelopen jaar waren dat er zelfs zeven. Maar intussen woont wel bijna drie op de vier Vlamingen te ruim. Er is wel een betonstop aangekondigd voor 2040, maar kunnen we wel zo lang wachten om in te grijpen? En waarom is dat zo moeilijk? Journalist Filip Rogiers zocht het uit voor dS Weekblad, en trok onder meer naar Hoogstraten, een stad in de Kempen die met een verhardingstempo van meer dan 800 vierkante meter per dag koploper is in België.

Lees hier het verhaal van Filip Rogiers over de betonstop in dSWeekblad

Credits

Journalist Filip Rogiers | Interviewees Jef Blockx, Tom Coppens | Stem Joris Van Damme | Redactie audio Joris Van Damme | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Het Verhaal neemt u mee achter het nieuws. Voorbij de koppen en tussen de lijnen. Hier hoort u de verhalen achter, onder of naast de grote en kleine nieuwsverhalen. En de getuigenissen van de mensen die die verhalen schrijven, beleven of ondergaan.