Ott Tänak aan de leiding in Portugal, moeilijke start voor Thierry Neuville

Halfweg de eerste wedstrijddag van de Rally van Portugal staat Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De Est heeft vrijdagmiddag 6.9 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) is derde en zorgt voor een volledig Toyota-podium. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kende een moeilijke voormiddag en is pas zevende.

WK-leider Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) had de twijfelachtige eer om als eerste de baan op te moeten. Niet meteen een voordeel op de stofferige Portugese wegen. Dat bleek ook meteen uit zijn reactie na afloop van de eerste rit. “Het is behoorlijk glad. We doen wat we kunnen. We hebben toch een beetje genoten van de Portugese zon”, zei een cynische Ogier.

Tänak zette een snelle tijd neer, wat niet gezegd kon worden van Thierry Neuville, die met een negende tijd van start ging. Opvallend was dat corijder Nicolas Gilsoul meermaals via de intercom vroeg of alles goed was met zijn rijder. “Ik ben te voorzichtig geweest. Gaandeweg ging het beter, maar in het begin heb ik wat tijd laten liggen. Tussen de bomen bleef het stof hangen wat de zichtbaarheid niet ten goede kwam”, zei Thierry Neuville bij aankomst.

Neuville kwam moeizaam op gang. Foto: EPA-EFE

In de tweede rit van de dag liet Neuville de motor afslaan en zakte hij weg naar de tiende plaats. Een schril contrast met teamgenoot Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) die veel later was gestart en daarmee nogmaals aantoonde dat een goede startpositie op dit soort stofferig parcours cruciaal is. Maar de vreugde bij de Spanjaard was van korte duur. De klassementsrit van Arganil, voor het eerst sinds 2001 opnieuw opgenomen in het parcours, hield zijn reputatie van dramatische en historische rit hoog. De Hyundai’s van Sébastien Loeb en Dani Sordo kregen af te rekenen met vrijwel identieke technische problemen. Loeb verloor meer dan een kwartier, Dani Sordo moest zijn wagen aan de kant zetten. Een flinke tegenvaller voor Hyundai Motorsport, de leider bij de constructeurs in de WK-tussenstand, dat in aanloop van de Rally van Portugal de Noor Mikkelsen had vervangen door Loeb. Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) reed lek en verloor meer dan een minuut.

Thierry Neuville deed het in tegenstelling tot zijn teamgenoten Loeb en Sordo uitstekend op Arganil en reed de tweede tijd op 1.7 seconden van Ott Tänak die de leiding overnam van de onfortuinlijke Sordo. Jari-Matti Latvala kende een uitstekende ochtend en volgt als tweede op korte afstand van zijn teamgenoot.

Vrijdagnamiddag worden dezelfde ritten als in de voormiddag gereden. Met het ruige parcours en de hoge temperaturen wordt het een hele uitdaging voor mens en machine. De dag wordt afgesloten met een superspecial op het rallycrosscircuit van Lousada.