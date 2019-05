ROLAND GARROS. Kirsten Flipkens stoot door in dubbelspel, Pliskova uitgeschakeld in enkelspel

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. In he enkelspel strandde Pliskova in de derde ronde, daardoor blijft Osaka al zeker het nummer één van de wereld bij de vrouwen.

In de tweede ronde haalde Flipper het aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het vijftiende reekshoofd vormt, op het gravel in Parijs van de Russinnen Vitalia Diatchenko en Natela Dzalamidze: 6-2 en 6-0 na amper 55 minuten. In de derde ronde nemen ze het op tegen de winnaars van het duel tussen het Spaanse duo Sara Sorribes Tormo en Maria Jose Martinez Sanchez, en de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Amerikaanse Abigail Spears.

Dinsdag verloor Flipkens, nummer 64 van de wereld, in de eerste ronde van het enkelspel met 6-1 en 7-5 van de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).

Pliskova strandt in derde ronde, Osaka blijft nummer een van de wereld

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Roland Garros.

Het tweede reekshoofd ging er in de derde ronde op Court Philippe Chatrier in twee sets uit tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 31): twee keer 6-3 na 1 uur en 25 minuten. Door haar uitschakeling blijft de Japanse Naomi Osaka de nummer een van de wereld in het vrouwentennis. Eerder werd immers Angelique Kerber al uitgeschakeld, was er het forfait van Petra Kvitova en de opgave van Kiki Bertens.

Pliskova verloor van de Kroatische Martic. Foto: AP

De 27-jarige Pliskova was bezig aan haar achtste Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales in Parijs. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit tegen Maria Sharapova. De Tsjechische kende een tot dusver fraai 2019 met een halve finale op de Australian Open, toernooizeges in Brisbane en Rome en een verloren finale in Miami.

Na haar stuntzege tegen Pliskova wacht voor Martic in de achtste finales de winnares van het duel tussen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 68) en de Estse Kaia Kanepi (WTA 88).

Ook Joran Vliegen mag naar derde ronde in dubbelspel

In navolging van Flipkens plaatste ook Joran Vliegen zich vrijdag voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin won hij in de tweede ronde op het gravel in Parijs in drie sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Spanjaard Feliciano Lopez: 6-3, 3-6 en 6-4 na 1 uur en 48 minuten.

Voor de 25-jarige Vliegen duurt het sprookje bij zijn grandslamdebuut in de Franse hoofdstad dus nog even voort. In de achtste finales wachten de winnaars van het duel tussen de Argentijnen Federico Delbonis en Guillermo Duran, en de Serviër Miomir Kecmanovic en de Noor Casper Ruud.