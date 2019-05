Paars-groene gesprekken starten aan Nederlandstalige kant in Brussel

Hoe moeilijk de kaarten elders in het land liggen, in Brussel gaat het vlot. Toch aan Nederlandstalige kant. Daar beginnen Groen, Open VLD en one.brussels (van SP.A’er Pascal Smet) met de onderhandelingen over een bestuursakkoord.

De Brusselse kopvrouw voor Groen, Elke Van den Brandt, bracht het nieuws vandaag naar buiten. Groen was in Brussel als grootste partij aan zet en voerde de voorbije dagen gesprekken met alle partijen, behalve Vlaams Belang. Met de vier zetels van Groen en de drie van Open VLD en one.brussels hebben de drie partijen een meerderheid van tien op 17 zetels in de Nederlandstalige taalgroep.

Mathematisch kwam ook N-VA als tweede grootste partij- met drie zetels - in beeld, maar de partij lag aan Franstalige kant erg moeilijk en vooral met Groen waren er grote programmaverschillen. De rol van CD&V, dat er in het verleden steeds bij was, is voor vijf jaar uitgespeeld.

'Er is vertrouwen'

‘Wij houden van Brussel. Met overtuiging en passie', luidt het in de mededeling van Groen. 'Van haar vele kleuren en hoeken, van haar potentieel, haar verscheidenheid, haar uitdagingen. Brussel kan nog zoveel meer zijn. Groen, Open VLD en one.brussels, slaan de handen in elkaar om te bouwen aan een gezonde, ambitieuze en inclusieve stad. Deze stadscoalitie wil een sterke Nederlandstalige partner zijn die bruggen bouwt. Een betrouwbare, eerlijke politiek en een slagkrachtig bestuur op maat van de Brusselaar.’ Het persbericht focust op drie thema’s: ondernemerschap, veilige mobiliteit en jongeren.

Sven Gatz, die samen met Guy Vanhengel voor Open VLD onderhandelt, zegt verheugd te zijn. ‘Er is vertrouwen en een goede werksfeer.’

Met CDH of MR

De Brusselse PS'ers Laurette Onkelinx en Rudy Vervoort leidden deze week de eerste, aftastende gesprekken met de partijen aan Franstalige kant. In principe is ook daar een paars-groene coalitie mogelijk. Maar de appetijt om met CDH in zee te gaan zou groter zijn dan met de MR.