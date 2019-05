Marc Jacobs creëert opnieuw voor een breed publiek met nieuwe budgetlijn

Marc Jacobs denkt aan zijn fans met een minder groot kledingbudget en lanceert opnieuw een budgetlijn, vier jaar na het stopzetten van Marc by Marc Jacobs.

De nieuwe kledinglijn werd eind vorig jaar al aangekondigd nadat er beelden waren gelekt, en nu is ‘The Marc Jacobs’ ook officieel gelanceerd. De Amerikaanse modeontwerper wil benadrukken dat waar Marc by Marc Jacobs - de budgetlijn die hij in 2001 had gelanceerd en in 2015 werd opgedoekt - een eigen identiteit had met eigen catwalkshows (en een eigen ontwerpersduo), deze nieuwe lijn net werd ontworpen om complementair te zijn aan de hoofdlijn.

‘The Marc Jacobs’ wordt het nieuwe speelterrein van de ontwerper, die onder die naam verschillende stukken uit zijn uitgebreide archief zal terugbrengen in herwerkte versies, alsook handtassen, schoenen en juwelen, en speelse accessoires zoals sokken, petjes en sleutelhangers. Daarnaast riep Jacobs ook de hulp in van enkele goede vrienden, zoals fotograaf Juergen Teller en regisseuse Sofia Coppola. Hij gaat ook in zee met Peanuts en het Zweedse regenjassenmerk Stutterheim.

‘Ik houd van het combineren van iets ouds met iets nieuws of iets geleend. Een mix van duur en goedkoop. Niemand kleedt zich van kop tot teen in een look die op de catwalk werd getoond, maar ze combineren met eigen stukken om hun eigen verhaal te vertellen. Daarover gaat deze lijn’, vertelt Jacobs aan Dazed & Confused.

Over de naam: ‘We legden enkele items samen waar ik steeds naar teruggrijp, zoals de grunge sweater en vloeren broek met wijde pijpen. We beschreven die stukken op kaartjes als the item, en daarom besloten we de hele lijn zo te noemen.’ Rest nog het prijskaartje: een paar sokken kost 40 euro, T-shirts worden verkocht voor 100 euro, voor een broek telt u gemiddeld 300 euro neer en voor een jurk 600 euro. Het duurste stuk uit de collectie is een hoodie gemaakt van kasjmier, waarvoor u 1.770 euro moet betalen.