‘Noord-Koreaanse gezant voor VS geëxecuteerd om mislukte top met Trump’

Pyongyang heeft volgens de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo zijn speciaal gezant voor de Verenigde Staten geëxecuteerd. De reden voor de executie zou de mislukking zijn van de tweede top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

De Noord-Koreaanse diplomaat Kim Hyok-chol had de tweede topontmoeting tussen Trump en Kim voorbereid. Die vond afgelopen Februari plaats in het Vietnamese Hanoi, maar liep uit op een mislukking.

Om die reden zou Kim, samen met vier andere functionarissen van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, al in maart geëxecuteerd zijn op de Mirim-luchthaven in Pyongyang. ‘Hij werd beschuldigd van spionage voor de Verenigde Staten, vanwege een slecht verslag van de onderhandelingen en het niet kunnen vatten van de Amerikaanse intenties’, beweert althans een Noord-Koreaanse, anonieme bron aan de krant Chosun Ilbo.

De krant zegt niet wie de vier andere geëxecuteerde Noord-Koreanen zijn. Nog volgens de krant is Kim Yong-chol, de Noord-Koreaanse tegenhanger van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, naar een werkkamp gestuurd in de provincie Jagang. En Shin Hye Yong, de tolk van Kim Jong-un bij de ontmoeting met Trump, is volgens de krant dan weer naar een gevangenkamp gestuurd wegens een vertaalfout. Daarmee zou het gezag van Kim zijn ondermijnd.

Onbevestigde berichten

De berichtgeving in Chosun Ilbo werd vooralsnog niet bevestigd door andere bronnen. Wel schreef de Rodong Sinmun, de officiële krant van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij, donderdag dat ‘hypocriete functionarissen bestraft worden’, zo meldt Reuters. Het artikel haalt in een commentaarstuk uit naar ‘verraders en overlopers die doen alsof ze de Grote Leider vereren, maar in werkelijkheid andere dromen hebben’, maar maakt niet duidelijk wie het daar precies mee bedoelt.

Anderzijds is informatie in de Zuid-Koreaanse pers over executies of straffen in Noord-Korea in het verleden al vaker fout geweest. Zo bleken Noord-Koreaanse regeringsvertegenwoordigers die enige tijd van de radar waren verdwenen niet geëxecuteerd te zijn, maar hadden ze slechts een andere functie gekregen. Bovendien weigert de Zuid-Koreaanse regering voorlopig commentaar te geven op de berichten, en zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het geen verdere informatie heeft.

Opnieuw rakettesten

De tweede top tussen Trump en Kim, in Hanoi, draaide uit op een mislukking. De twee staatshoofden kortten hun verblijf in Hanoi in en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring. Ze slaagden er niet in een gemeenschappelijk akkoord te vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma’s van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de internationale sancties.

Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op. Er werden al twee korteafstandraketten afgevuurd.