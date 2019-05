Nederlandse gijzelaar op Filipijnen gedood bij ontsnappingspoging

De Nederlander Ewold Horn (59), die meer dan zeven jaar lang in het zuiden van de Filipijnen gegijzeld werd, is vrijdag bij een ontsnappingspoging gedood door zijn ontvoerders. Dat meldt het Filipijnse leger. Horn werd sinds begin 2012 gegijzeld door een islamistische terreurbeweging.

Soldaten hebben het lichaam van Horn gevonden na een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en de strijders van Abu Sayyaf, in de bergachtige jungle bij het stadje Patikul op het eiland Jolo, duizend kilometer ten zuiden van Manila. Dat meldt brigadegeneraal Divino Rey Pabayo Jr. ‘Horn werd neergeschoten door zijn bewakers toen hij, tijdens het vuurgevecht, probeerde te ontsnappen’, meldt de generaal. Zijn stoffelijk overschot zou intussen al geborgen zijn.

Bij de gevechten werden ook zes terroristen omgebracht, onder wie een vrouw die geïdentificeerd werd als de tweede vrouw van Abu Sayyaf-leider Radulan Sahiron. De Verenigde Staten loofden eerder al 1 miljoen dollar uit voor de gevangenname van Sahiron, die ervan wordt verdacht achter de ontvoering van Amerikaanse toeristen in 2001 te zitten.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zegt in een schriftelijke verklaring ‘geschokt’ te zijn door de dood van Horn en zeer met de nabestaanden mee te leven. ‘Ik heb ook al contact met de familie gehad. Ik ga mijn Filipijnse collega om verdere opheldering vragen’, verklaarde hij.

Te ziek om te ontsnappen

Op 1 februari 2012 werd Horn met de Zwitser Lorenzo Vinciguerra en hun Filipijnse gids ontvoerd, tijdens een vogelsafari naar het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen, Tawi-Tawi. De gids ontsnapte toen het drietal werd overgebracht naar Jolo, de Zwitser kon twee jaar later ontsnappen. Horn was op dat moment te ziek om ook te ontsnappen.

Lange tijd was er onduidelijkheid over de toestand van Horn. Afgelopen januari meldden lokale media dat Horn nog in leven was en in relatief goede gezondheid verkeerde. Ze citeerden een man die samen met de Nederlander gevangen had gezeten zat en was bevrijd.

Gewelddadige terreurgroep

Abu Sayyaf zou achter enkele van de zwaarste terreuraanslagen op de Filipijnen zitten, net als enkele ontvoeringen van buitenlanders. Het is een kleine maar erg gewelddadige terreurgroep uit het islamitische zuiden van het verder overwegend katholieke land. Abu Sayyaf is verantwoordelijk voor verschillende ontvoeringen, onthoofdingen en bomaanslagen. Ze zwoer eerder trouw aan Islamitische Staat en aan Al-Qaeda.