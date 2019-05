Kranten over informateurs: ‘Verstandige keuze’, maar ‘kans op succes miniem’

Wat denken de krantencommentatoren over de keuze van koning Filip voor de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders? De enige optie, zo blijkt.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Koning Filip gisteren ‘een verstandige keuze heeft gemaakt door de Franstalige liberaal Didier Reynders (60) en de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte (63) aan te stellen tot informateurs’. ‘Di Rupo of De Wever nu al de wei insturen zou een vergiftigd geschenk zijn geweest. Want uiteindelijk leiden alle wegen naar een federale regering waarvan zowel de N-VA als de PS deel uitmaakt.’

Het Belang van Limburg sluit zich daarbij aan, al maakt de commentator daar een kanttekening bij: ‘De kans dat het duo snel succes zal boeken, is miniem.’

Het Nieuwsblad ziet met de aanstelling van twee informateurs een ‘erkenning door de koning van de complexiteit om de twee lands­delen rond de ­tafel te krijgen’. ‘Ze zouden in elk geval in staat moeten zijn om te zien hoe hard het vetospel echt gespeeld wordt.’

Volgens Gazet van Antwerpen is het een groot voordeel ‘dat geen van beiden de voorbije weken in de schijnwerpers heeft gestaan of zich bezondigd heeft aan voortvarende uitspraken of veto’s tegen andere partijen’. ‘De juiste mannen op de juiste plaats dus. In het opgehitste politieke landschap van vandaag een wijze en voorzichtige keuze van de koning.’

‘Tijd kopen wordt soms gezien als een laffe keuze’, stipt De Tijd aan. ‘Omdat radicale keuzes gemeden worden. Maar gezien de nog altijd verhitte gemoederen, is het op dit moment de enige verstandige optie.’

De Standaard merkt nog dit op: ‘De aanstelling van Johan Vande Lanotte en Didier Reynders als informateurs geeft de indruk van business as usual, twee politici met een lange staat van dienst, vertegenwoordigers van het traditionele politieke landschap. Maar het is een schijn van normaliteit, want de situatie is niet hopeloos, wel zeer ernstig. Op 27 mei zijn we wel degelijk in een ander land wakker geworden.’ Het volledige commentaarstuk van De Standaard leest u hier.

In Franstalig België spreekt Le Soir van een 'ontmijngsmissie' op de voorpagina. En L'Echo over een 'eerste wals'. Maar in de edito's blijven de commentatoren hangen bij de ontvangst van Vlaams Belang bij koning Filip.