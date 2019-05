Trump kondigt verhoging van importtarieven voor Mexico aan

Een taks van vijf procent op álle goederen die vanuit Mexico de Verenigde Staten binnenkomen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd, vanaf tien juni. Het doel? De immigratie vanuit het zuiden stoppen.

‘We zullen de tarieven gradueel blijven verhogen tot het immigratieprobleem is opgelost.’ Met een tweet kondigde Trump de verhoging aan. In een verklaring van het Witte Huis kwam later meer uitleg: de tarieven gaan elke maand met vijf procent omhoog, tot de taks op 25 procent zou eindigen in oktober.

Het nieuwe tarief zou ingaan op tien juni. Amerikaanse bedrijven als Ford, General Motors, IBM en Coca Cola zijn actief in Mexico.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zegt in een brief aan Trump dat hij geen confrontatie wil. Jesus, Seade, een Mexicaans regeringslid, noemt de dreiging van Trump ‘als het werkelijkheid wordt, extreem ernstig.’ De komende tien dagen zullen nog gesprekken tussen de VS en Mexico.