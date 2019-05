Antonio Conte wordt de nieuwe coach van Nainggolan bij Inter

Antonio Conte wordt volgend seizoen de nieuwe coach van de Italiaanse topclub Inter Milaan. De 49-jarige Italiaan volgt Luciano Spalletti op, die donderdag de samenwerking met Inter verbrak. Conte krijgt bij Internazionale onder meer onze landgenoot Radja Nainggolan onder zijn hoede.

Spalletti was coach van Inter sinds de zomer van 2017. Onder zijn hoede eindigde het Milanese team twee keer als vierde in de Serie A. In de Coppa Italia waren de kwartfinales twee keer het eindstadium.

In de Champions League strandde Inter afgelopen seizoen in de groepsfase achter Barcelona en Tottenham. Daarna werd in de Europa League Rapid Wenen verslagen maar bleek Eintracht Frankfurt in de achtste finales te sterk.

Als vervanger voor Spalletti, die nog een contract had tot 2021, wordt nu Antonio Conte aangetrokken. Die was vrij sinds zijn ontslag bij Chelsea vorige zomer. Conte leidde in het verleden Juventus naar 3 titels op een rij en was ook bij Chelsea succesvol met een titel en bekerwinst.

“Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn leven, ik kijk er echt naar uit”, vertelt Conte. “Ik heb voor Inter gekozen, vanwege de ambities en het project van de club. Ik was getroffen door de openheid die de club aan de dag legde en de honger die ik hier voel om Inter terug te brengen waar het thuishoort.”