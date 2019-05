Warm en zonovergoten weekend

Vrijdag blijft het droog. In het binnenland wisselen soms wolken en brede opklaringen elkaar af. De maxima schommelen tussen 18 graden aan de kust en 23 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond komen er geleidelijk overal brede opklaringen. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het helder of lichtbewolkt. De minima liggen tussen 8 en 12 graden.

Zaterdag is het vaak zonnig met soms hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontstaan enkele stapelwolken. De maxima gaan van 22 graden in de Hoge Venen tot 26 graden in de Kempen.

Zondag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag en in de nacht van zondag op maandag neemt de stapelbewolking toe en vergroot de kans op enkele onweersbuien. Het wordt warm met maxima tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen.

Maandag is het koeler over het westen en het centrum bij maxima rond 20 graden en met kans op perioden van regen. Over het oosten klimt het kwik nog tot 24 graden en zijn onweersbuien mogelijk.

Dinsdag verloopt wisselvallig met wolken, enkele opklaringen en lokale buien. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.

Voor woensdag zijn de vooruitzichten erg onzeker. Onstabiele lucht lijkt ons land te bereiken vanuit Frankrijk met vaak bewolkt weer en regen of buien. Er is kans op onweer. De maxima liggen in de meeste streken rond 20 graden.