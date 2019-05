Oostende neemt na rust vlot afstand van Limburg United in eerste halve finale EuroMillions League

Limburg United, verantwoordelijk voor het Oostendse verlies van de polepositie in de reguliere competitie, kon zijn stunt uit Charleroi niet herhalen aan zee. De Gjerjgja-discipelen wonnen verdiend de eerste halve finale met 84-73.

Met tien punten aan 100 % afwerking en vijf rebounds was Thompson de spelbepalende figuur in de eerste zes minuten. Oostende-coach Gjergja moest hem wegens twee fouten snel naar de bank roepen. Vier Limburgse bommen waaronder een koppel van Depuydt voedden de Limburgse 10-15- en 15-19-voorsprong. Unruh deelde drie assists in het openingskwart uit. Fieler en Angola reageerden toch tot 23-22 in dat initiële kwart.

Met negen punten aan 100 % bewees Desiron een waardige back-up van Thompson te zijn. Oostende kon zijn 38-31-voorsprong echter niet vasthouden, bij 42-41 zochten de acteurs de kleedkamers op.

Na de rust maakte Oostende meteen het verschil. Angola, Djordjevic, Thompson, Kesteloot en Fieler diepten in een viertal minuten aan 87,5 % afwerking een kloof van een dozijn eenheden (55-43) uit. Coach Lynch vroeg snel zijn tweede time-out van het derde bedrijf aan. Depuydt en Carrington keken toen al tegen een overbodige vierde fout aan.

In de eerste minuut van het vierde wedstrijdkwart legde Lasisi met twee bommen (71-56) de match in zijn definitieve plooi. De maximale voorsprong van de Zeekapiteins bedroeg 77-60, uiteindelijk hield Limburg het op een nederlaag met 11 punten verschil: 84-73.

Man van de match: Carrington (25 punten, 4 rebounds en 5 assists).

OOSTENDE: (31 op 62 waarvan 7 op 25 driepunters, 15 op 18 vrijworpen, 18 fouten) ANGOLA 10-4, DJORDJEVIC 0-5, THOMPSON 10-2, KESTELOOT 1-6, FIELER 3-6, Lasisi 3-11,Schwartz 0-2, Mwema 3-2, Desiron 9-0, Djuriisic 3-4.

LIMBURG UNITED: (28 op 60 waarvan 8 op 25 driepunters, 9 op 13 vrijworpen, 21 fouten) CARRINGTON 12-13, MORRIS 4-0, DEPUYDT 6-0, SPICER 4-8, UNRUH 0-0, Carter 2-0, Pickens 3-0, Mukubu 8-4, Delalieux 0-3, Dedroog 0-2, Kuta 2-2.

KWARTS: 23-22, 19-19, 23-15, 19-17.