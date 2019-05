Volgens tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen won Lewis Hamilton de GP van Monaco doordat hij op dezelfde manier reed als dat Niki Lauda zijn laatste F1-overwinning behaalde.

Lewis Hamilton reed tijdens de laatste ronden van de GP van Monaco op bijna compleet versleten banden. Het scheelde niet veel of Hamilton had de race verloren maar de Brit slaagde er toch in om Max Verstappen en Sebastian Vettel achter zich te houden.

"Lauda behaalde in 1985 tijdens de GP van Nederland zijn laatste overwinning terwijl hij McLaren-teamgenoot Alain Prost achter zich diende te houden. Daarvoor moest hij in iedere bocht met zijn wagen een verdedigende houding aannemen en vervolgens er voor zorgen dat hij op de snellere stukken voldoende snelheid haalde," schreef Hakkinen in zijn column voor 'Unibet'.

"Dat is exact wat ook Lewis afgelopen zondag moest doen om Max Verstappen achter zich te houden."

"In echte Niki Lauda-stijl deed hij exact wat nodig was, zijn wagen in het midden van de baan positioneren om te verdedigen tegenover Verstappen en vervolgens zorgde hij ervoor dat hij voldoende snel accelereerde in de twee snelste stukken van het circuit, het rechte stuk langs de pitlane en de tunnel onder het Fairmont Hotel."

"Dit was echt een volwassen race van hem, een overwinning waarvoor Hamilton echt moest vechten."

Hakkinen was ook onder de indruk van Max Verstappen die Lewis onder druk zette, vooral tijdens de laatste ronden van de race en dit terwijl Sebastian Vettel vlak achter hem reed. Verstappen probeerde ter hoogte van de chicane Hamilton in te halen maar die slaagde erin om die aanval af te wenden.

"Het was geweldig om te zien hoe Max Lewis aan het pushen was tijdens de laatste twintig ronden van de race met Sebastian achter hem die aan het wachten was tot er iets gebeurde," aldus de tweevoudig F1-kampioen.

"Max was echt voluit aan het pushen en het was goed dat hij probeerde om Lewis in te halen, ook al was hij wat laat met zijn inhaalpoging."

"De toeschouwers genoten ervan maar uiteindelijk zou Lewis voorop blijven," besloot Hakkinen.

