Interim-kanselier Brigitte Bierlein wordt eerste vrouwelijke regeringsleider in Oostenrijk

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft donderdag rechter Brigitte Bierlein aangeduid als toekomstige interim-kanselier. Zij wordt daarmee de eerste vrouw die aan het hoofd van een Oostenrijkse regering komt te staan.

De 69-jarige Bierlein moet nu een interim-regering samenstellen die de lopende zaken zal waarnemen tot de komende parlementsverkiezingen, die in september zouden plaatsvinden. ‘Ik zal mijn best doen om het vertrouwen van de Oostenrijkers te herwinnen’, zo verklaarde Bierlein donderdag tijdens een korte verklaring die ze, aan de zijde van de president, aflegde voor de tv-camera’s.

Brigitte Bierlein was tot nu toe voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Haar regeringsploeg zal voornamelijk bestaan uit experts en hoge ambtenaren. Zo wordt Clemens Jablons, een gewezen voorzitter van de hoogste administratieve rechtbank, genoemd als vicekanselier en minister van Justitie. De diplomaat Alexander Schallenberg zou minister van Buitenlandse Zaken worden.

De komende dagen zal Bierlein nog gesprekken voeren met politieke partijen en met Oostenrijkse middenveldorganisaties.

De aanstelling van de interim-kanselier komt er nadat de regering van de conservatieve kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) maandag door het parlement de laan werd uitgestuurd via een motie van wantrouwen.

De regeringscrisis in Oostenrijk was op 17 mei uitgebroken na de publicatie van een filmpje dat in 2017 op het vakantie-eiland Ibiza werd gemaakt. Heinz-Christian Strache, vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse partij FPÖ, bleek in die video bereid om zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. Strache nam daarop ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter, en Kurz kondigde daarop het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ aan.