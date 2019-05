‘Meer dan ooit hebben we elkaar nodig’, zei Nick Cave tijdens zijn drie uur durende seance in De Roma. De Australische rockgod liet zich van zijn menselijkste kant zien.

Dat Nick Cave verbinding zoekt met zijn fans, is niet nieuw. Bij de voorstelling van zijn boek The death of Bunny Munro in de Arenberg tien jaar terug, hield hij al een vragenrondje. Ook bij zijn ...