Brusselse moslims kiezen PS, joden MR

Bijna de helft van de gelovige moslims die zondag in Brussel hebben gestemd, kozen voor de PS. Van de gelovige joden stemde dan weer niemand op de socialisten. Dat blijkt uit een analyse van exit-polls, gemaakt door Cevipol, een studiecentrum van de Franstalige Brusselse universiteit ULB.

49,4 procent van de kiezers die zich identificeren als overtuigd moslim zeggen dat ze op de Franstalige socialisten hebben gestemd. Atheïsten kiezen het vaakst (21,4 procent) voor de groenen van Ecolo. Katholieken kiezen dan weer twee keer zo vaak (23,7 procent) voor de MR dan voor CDH (11,2 procent).

Gelovige joden blijken een overweldigende voorkeur (44,2 procent) te hebben voor de MR. Het percentage dat voor de PS stemt, is volgens de studie nul. Het is niet zo dat Brusselse joden niet links zouden zijn, want 7 procent stemt voor de PTB en 3,2 procent voor Ecolo.

De volledige studie wordt pas bekendgemaakt op 15 juni, maar het Franstalige weekblad Le Vif kreeg al een deel van de resultaten.

Het studiecentrum Cevipol ondervroeg een steekproef van 1.800 Brusselse kiezers bij het stemlokaal in 15 gemeenten in het Brussels gewest.