Koning Filip benoemt Didier Reynders en Johan Vande Lanotte tot informateur

Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) zijn door de koning aangeduid als informateur. Zij zullen de mogelijkheden en noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering nagaan.

Nadat koning Filip vertegenwoordigers van alle partijen heeft gesproken, zijn om 16 uur de Franstalige liberaal Didier Reynders en de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte op audiëntie gekomen. Ze zijn door hem samen benoemd tot informateur.

De taak van de informateur is om coalitiemogelijkheden af te toetsen bij de woordvoerders van de verschillende partijen. Wanneer hij zijn opdracht als voltooid beschouwt, stelt hij aan de koning een formateur voor. Als de koning die keuze volgt, mag die formateur proberen om een federale regering te vormen.

De koning beslist zelf wie hij als informateur aanstelt. De traditie wil dat hij iemand van de grootste partij kiest of de winnaar van de verkiezingen. De grootste partij van het land is de N-VA, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zijn handen vol aan het vormen van een Vlaamse regering. De Franstalige liberalen hebben ook kiezers verloren, maar blijven na de PS de grootste langs Franstalige kant. Didier Reynders lijkt dan geen onlogische keuze als informateur. Vande Lanotte zou wel een verrassende keuze zijn. De SP.A heeft niet alleen verloren, ze is ook pas de vijfde partij langs Vlaamse kant, maar ze heeft wel een goede band met de PS, die tweede bleek in Wallonië.

Lastige taak

De informateur zal het niet gemakkelijk hebben. De voorzitter van de grootste partij, Bart De Wever, wil geen federale regering zonder meerderheid langs Vlaamse kant, maar hij wil ook niet besturen met ‘linkse partijen’. Die laatste voorwaarde laat niet toe om een regering te vormen die langs beide kanten van de taalgrens een meerderheid van de kiezers achter zich heeft. Grondwettelijk is dat ook niet nodig. De aftredende regering-Michel had geen meerderheid langs Franstalige kant. Elio Di Rupo (PS) zou dit keer graag een regering zien zonder Vlaamse meerderheid. Maar De Wever is niet de enige die dat niet wil. Onder meer Bart Tommelein (Open VLD) sprak zich daar al tegen uit.

De federale regeringsvorming na de verkiezingen van 13 juni 2010 duurde 541 dagen en kende twee informateurs. Bart De Wever (ook toen al N-VA-voorzitter) werd onmiddellijk na de verkiezingen aangesteld en maakte na drie weken plaats voor ‘preformateur’ Elio De Rupo (PS). Na Di Rupo volgden ‘bemiddelaars’, een ‘verduidelijker’ (opnieuw De Wever) en nog een bemiddelaar. Didier Reynders (MR) werd informateur, Wouter Beke (CD&V) werd onderhandelaar en Di Rupo werd formateur en uiteindelijk regeringsleider.