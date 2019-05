Thierry Neuville zet snelste tijd neer in shakedown in rally van Portugal, maar “de ritten van vrijdag zijn nieuwe uitdaging”

Thierry Neuville en zijn corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) waren donderdag tijdens de shakedown van de rally van Portugal de snelste. Neuville was 0,1 seconde sneller dan Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) en 0,4 seconde sneller dan Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), die vorig jaar in Portugal zijn eerste WK-podium in zijn carrière behaalde.

Na zijn crash in Chili was de shakedown van donderdagochtend de eerste keer dat Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul opnieuw in hun wedstrijdwagen kropen. Een nieuwe wedstrijdwagen want de wagen waarmee het duo in Chili crashte, werd herleid tot schroot. Hyundai Motorsport liet eerder deze week weten dat het goed zat met Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Ze hadden vorige week goed getest en zaten vol vertrouwen.

Dat goede gevoel werd bevestigd tijdens de shakedown. Neuville ging drie keer de baan op en reed bij zijn derde doortocht de snelste tijd. De Belg verloor dan wel in Chili de WK-leiding, een nadeel hoeft dat in het stofferige Portugal niet te zijn. Neuville, die vorig jaar deze wedstrijd wist te winnen, mag vrijdag als derde de baan op.

“Ik voel me goed. Het doet af en toe nog een beetje pijn, maar wanneer ik mijn helm opzet en ik aan het rijden ben, is alles in orde. De ritten van vrijdag zijn nieuw en vormen een extra uitdaging. Tijdens de verkenningen merkten we dat de klassementsritten van morgen er tamelijk glad bij lagen. Ze zijn veeleisend, smal en plaatselijk zeer kronkelig. Met onze startpositie kan dat voor ons goed nieuws zijn. Het belangrijkste is om een goed gevoel met de wagen te bekomen en proberen deze wedstrijd op het podium af te sluiten”, aldus een breed glimlachende Thierry Neuville.

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), winnaar van de rally van Chili, reed de vierde tijd op 0,6 seconden van Neuville. Hij zette die tijd neer tijdens zijn eerste doortocht en kon die nadien niet meer verbeteren. “Ik voel me goed in de wagen maar het wordt morgen niet makkelijk. De organisatie heeft vandaag het parcours nat gespoten. Ze moeten dat dan morgen ook maar doen. Ik kijk ernaar uit om morgenochtend natte wegen aan te treffen.”

WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) reed slechts de elfde tijd en was 2,4 seconden trager dan Neuville. “Ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd. De shakedown was niet echt representatief voor wat ons morgen te wachten staat. Het parcours was natgespoten. Dat zal morgen niet het geval zijn, al had ik dat wel graag gezien. We gaan morgen moeten knokken om een betere startpositie voor zaterdag te bekomen.” Ogier wacht vrijdag een zware taak. Hij moet op het Portugese gravel als eerste de baan op en dat kan hem heel veel tijd kosten gezien hij het wegdek moet schoonvegen.

Op vrijdag krijgen de deelnemers zeven klassementsritten te verwerken. Ze leggen twee lussen van telkens drie ritten af waaronder de dubbele doortocht op Arganil, een rit die voor het eerst sinds 2001 opnieuw in het parcours is opgenomen. De dag wordt afgesloten met een superspecial op het rallycrosscircuit van Lousada.