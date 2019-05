Jonge vandalen opgepakt voor ravage in Amerikaans College Leuven

De Leuvense lokale politie heeft donderdagochtend 8 jongeren tussen 18 en 21 jaar opgepakt nadat ze in het gemeenschappelijk gedeelte van het Amerikaans College in de Naamsestraat een ware ravage hadden aangericht.

Eén van de bewoners van het college was gewekt door lawaai en kwam poolshoogte nenem. Daarbij betrapte hij de acht jongeren die wild tekeer gingen en vernielingen aanrichtten. Toen de jongeren zagen dat iemand hen in de gaten hield en filmde met gsm, zetten ze het op een lopen.

De groep die bestond uit 6 mannen en 2 meisjes, werd even later aangetroffen in de Schapenstraat. De ravage die ze hadden aangericht was niet min. Er werd een brandblusser leeggespoten, een pingpongtafel was stukgeslagen, er waren tafels vernield, ruiten waren ingeslagen en bloembakken werden op de grond gegooid.

Eén van de jongeren liep tijdens het binnendringen van het gebouw snijwonden op aan de handen. Om het college binnen te komen, waren ze over de poort die uitgeeft op de Karmelietenberg geklauterd en daarbij had hij zich verwond.