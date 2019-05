ROLAND GARROS. Nummer één van de wereld bij de vrouwen Osaka moet tot het uiterste gaan in tweede ronde

Naomi Osaka heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Japanse nummer een van de wereld haalde het op het gravel in Parijs in drie fel bevochten sets van de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 43).

Naomi Osaka, de nummer één op de wereldranglijst en winnares van de laatste twee grandslamtoernooien, had het niet getroffen met haar loting voor de tweede ronde van Roland Garros. De 21-jarige Japanse trof op het Court Suzanne-Lenglen de Victoria Azarenka. De 29-jarige Wit-Russische staat momenteel pas 43e op de wereldranglijst maar was zeven jaar geleden nog nummer één en won twee keer de Australian Open.

Op het gravel van Parijs liet Azarenka alvast zien ver onder haar waarde te zijn geklasseerd. De Wit-Russische ging in de eerste set meteen twee keer door de opslag van Osaka en haalde die ook verdiend binnen met 4-6. In set 2 krikte ook Osaka haar niveau op en kreeg het publiek op Court Suzanne-Lenglen wervelend vrouwentennis te zien. Azarenka leek het laken naar zich toe te trekken, maar de nummer één van de wereld knokte zich terug in de partij en haalde na enkele fel bevochten games set twee binnen met 7-5. Een marathonset, waarna Azarenka bijna een kwartier in de kleedkamer ging rusten.

Azarenka Foto: EPA-EFE

Ondanks die lange pauze kwam Azarenka de kater van de tweede set niet meer te boven. Osaka nam definitief het commando over en stoomde door naar 5-1. Dankzij een rebreak werd het nog 5-3, maar dan maakte Osaka het op haar derde matchpunt uit. 4-6, 7-5 en 6-3 na 2 uur en 50 minuten reclame voor het vrouwentennis. In haar volgende wedstrijd neemt Osaka het op tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 30) of de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42).

Ook Dominic Thiem, runner-up van 2018, heeft ticket voor derde ronde beet

In het mannentoernooi staat Dominic Thiem (ATP 4) in de derde ronde. Het vierde reekshoofd zette op het Parijse gravel de Kazach Alexander Bublik (ATP 91) opzij met 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 en 7-5.

In de zestiende finales wacht de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 47). Die zag de Brit Kyle Edmund (ATP 30) opgeven bij een 2-1 achterstand in de derde set. Cuevas had de eerste twee gewonnen met 7-6 (7/3) en 6-3.

Foto: AFP

Thiem, 25, haalde vorig jaar de finale aan de Porte d’Auteuil. Daarin bleek Rafael Nadal met 6-4, 6-3, 6-2 te sterk. Diezelfde Spanjaard klopte hem in 2017 in de halve finales. In 2016 hield Novak Djokovic de Oostenrijker uit de finale, nadat Thiem in de kwartfinales David Goffin had gewipt.

Flipkens stoot door in het dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich donderdag dan weer geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het vijftiende reekshoofd vormt, won ze op het gravel in Parijs van de Australiërs Monique Adamczak en Jessica Moore. Na 1 uur en 36 minuten stond de 6-2, 7-6 (7/2) eindstand op het bord van court 8.

In de tweede ronde (1/16e finales) wacht mogelijk een duel met Alison Van Uytvanck en de Luxemburgse Mandy Minella. Die moeten wel eerst voorbij de Russinnen Vitalia Diatchenko en Natela Dzalamidze. Dinsdag verloor Flipkens, nummer 64 van de wereld, in de eerste ronde van het enkelspel met 6-1 en 7-5 van de Puertoricaanse Monica Puig (WTA 59).