Zware industriebrand in Bavikhove: rampenplan afgekondigd

In het West-Vlaamse Bavikhove, een deelgemeente van Harelbeke, is een hevige brand uitgebroken. Dat bevestigt burgemeester Alain Top. De zware rookpluim is van kilometers ver te zien. Omwonenden kunnen deuren en ramen beter gesloten houden, zo waarschuwen hulpverleners. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.

De brand vindt plaats bij Mipa Frost, een diepvriesgroentenbedrijf in de Europastraat in Bavikhove. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Politie en brandweer vragen wel om uit de buurt te blijven. Omdat er heel wat ammoniak aanwezig is in het bedrijf, kan de rook voor irritatie zorgen.

Ramen en deuren toe

De stad Harelbeke laat weten dat er een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plekke is om de situatie op te volgen. De rook zou kunnen leiden tot irritatie. Omwonenden moeten deuren en ramen gesloten houden. Ook wordt gesproken over een scherpe geur en verschillende ontploffingen.

Ongeveer 150 personen worden geëvacueerd naar de Torengalm in de Kervijnstraat door het risico van de hoogspanningsleiding die daar pal boven loopt. De evacuatie heeft dus niets te maken met eventuele gevaarlijke stoffen. De kabels zijn intussen afgeschakeld. Enkele bewoners van de gemeente Bavikhove zaten even zonder elektriciteit, maar dat is intussen opgelost.

Op sociale media delen heel wat mensen beelden van de grote, donkere rookpluim. In de omgeving van de Europastraat is het intussen aanschuiven in het verkeer door lange kijkfiles. “Vermijd de omgeving”, zegt de stad Harelbeke op Twitter. Intussen heeft de burgemeester de gemeentelijke coördinatiecel samengeroepen.