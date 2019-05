Wielrenners doorkruisen Vlaanderen voor Kom op tegen kanker

De komende dagen rijden duizenden wielrenners door heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Het startschot van de tiende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen kanker klonk vanmorgen in Mechelen.

De actie loopt tot en met zondag, dit jaar onder toezicht van peters en meters Cath Luyten, Klaas Delrue, Maarten Vangramberen, Karolien Debecker en Peter Van de Veire. Naar aanleiding van de tiende editie trappen ook enkele voormalige peters en meters opnieuw mee. Bovendien lanceert Kom op tegen Kanker ook een internationaal peloton om het jubileum te vieren.

Onder meer politici Ben Weyts en Bart Tommelein, en schepenen Koen Kennis en Ludo Van Campenhout zetten hun beste beentje voor. Ook zullen naast Goedele Wachters, Imke Courtois, Eva De Roo en Bart Schols nog vele anderen van de partij zijn.

Middagsteden

Het parcours is opgedeeld in acht etappes van elk 125 kilometer. De deelnemende teams bestaan uit maximaal acht fietsers, en elke etappe mag door een ander teamlid gereden worden, maar er zijn ook fietsers die meerdere of alle etappes rijden. De etappes worden in verschillende pelotons gereden die elk aan hun eigen snelheid fietsen.

Naar gewoonte vertrekken de pelotons elke ochtend in Mechelen, rijden dan naar een van de ‘middagsteden’ en eindigen ‘s avonds weer in Mechelen. Zo wordt er elke dag 250 kilometer afgelegd. De middagsteden zijn dit jaar Antwerpen, Zedelgem, Diest en Oudenaarde.

Internationaal

Het internationaal peloton vertrekt op donderdag vanuit Lyon voor een vierdaagse rit via de Bourgogne, de Champagnestreek en Nord-Pas de Calais tot in Oudenaarde. Daar sluit het peloton aan bij de rest voor de laatste etappe naar Mechelen.

Het aantal ingeschreven deelnemers en de uiteindelijke opbrengst zal de organisatie bekendmaken tijdens het slotfeest in Mechelen op zondag.

Onderzoek

Met de opbrengst wil Kom op tegen Kanker net als bij de vorige editie klinisch onderzoek steunen. Daarvoor is onvoldoende interesse bij de farmaceutische industrie. Klinisch onderzoek test behandelingen en medische interventies bij kankerpatiënten, wat een van de voorwaarden is om een nieuwe behandeling of interventie toe te laten.

Vorig jaar namen maar liefst 986 teams deel, en werd een recordbedrag van 4,93 miljoen euro ingezameld. Op 2 juni 2019 wordt de datum bekendgemaakt waarop de registraties voor de editie van 2020 van start gaan.