Wat een pech! Belgische rallyrijder rijdt lek door nagel… in het midden van de woestijn

Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) eindigden woensdag in de derde etappe van de rally van Kazachstan op de tweede plaats op 3:36 van hun teamgenoot en ritwinnaar Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive). Een bizarre lekke band hield hen mogelijk van de dagzege.

“We hebben een goede en foutloze rit gereden”, zegt Tom Colsoul. “Jammer van die lekke band. We zijn moeten stoppen om het wiel te wisselen en zijn dan gewoon verder gereden. Na de rit merkte ik de oorzaak van die lekke band op. Er stak gewoon een nagel in! Ik heb het nooit van mijn leven meegemaakt dat we midden in de woestijn lek rijden door een nagel. Je moet die ene nagel in die gigantische woestijn vinden en er dan ook nog eens lek op rijden.”

“Nu eerlijk, zonder die lekke band waren we wellicht ook wel tweede geweest maar het verschil had zou kleiner zijn uitgevallen”, vervolgt Colsoul. “In tegenstelling tot de vorige dagen was het een technischere rit waardoor we minder gepusht hebben. We hebben een stevig tempo gereden dat we naar de finish toe wat hebben opgedreven. Het is duidelijk dat als we Nasser willen verslaan we een tandje bij moeten steken, maar dat is en blijft in deze rally niet de bedoeling.”