Assange te ziek voor videoverhoor in uitleveringszaak

WikiLeaks-oprichter Julan Assange is te ziek om via een videolink te verschijnen bij een hoorzitting over het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten.

‘Het gaat helemaal niet goed met meneer Assange’, verklaarde zijn advocaat Gareth Pierce. Dat werd bevestigd door rechter Emma Arbuthnot: ‘Hij voelt zich niet goed.’ De volgende hoorzitting over de uitlevering van Assange staat gepland voor 12 juni.

WikiLeaks maakt zich grote zorgen om de gezondheid van Assange. Hij werd in de Britse Belmarsh-gevangenis ondertussen verhuisd naar de ziekenboeg. De gezondheidstoestand van Assange is er volgens WikiLeaks erg op achteruitgegaan sinds hij in de gevangenis zit, en hij zou veel afgevallen zijn.

De Verenigde Staten hebben om de uitlevering van Assange gevraagd, nadat hij uit de Ecuadoriaanse ambassade in Londen gesleept werd op 11 april. Hij moet zich in de VS verantwoorden voor 18 aanklachten en riskeert tientallen jaren gevangenisstraf.