Britse kranten nemen afscheid van Hazard: ‘Wat een verlies voor het Engels voetbal’

‘Eden Hazard’s golden goodbye’, dat is zowat de meest gebruikte krantenkop in de Britse pers na de glansprestatie van de Rode Duivel in de met 4-1-gewonnen finale van de Europa League tegen Arsenal woensdagavond. De Spaanse kranten verlekkeren zich al op de komst van Hazard naar Real Madrid.

Met twee goals en één assist wuifde Hazard woensdagavond Chelsea uit in de finale van de Europa League. In 352 matchen voor The Blues was onze landgenoot goed voor 110 goals, 81 assists en zes trofeeën (2x Engels kampioen, 2x Europa League, 1x FA Cup en 1x League Cup). Na zeven jaar Chelsea trekt hij er de deur achter zich dicht voor een avontuur bij het nog grotere Real Madrid.

Sarri en Giroud wensen Hazard het allerbeste

‘Ik weet dat Eden wil vertrekken en respecteer zijn beslissing’, verklaarde Chelsea-coach Maurizio Sarri woensdag na afloop. ‘Eden is een fantastische speler, maar om hem als persoon te doorgronden, heb je toch snel twee tot drie maanden nodig. Eens je hem kent, weet je dat hij ook een geweldige mens is. Ik wens hem het allerbeste.’

‘We gaan hem missen’, zei ook Chelsea-aanvaller Olivier Giroud. ‘Eden is iemand met wie ik zowel op als naast het veld een ongelofelijke relatie heb. Het is een geweldige kerel. Ik ben blij voor hem en zijn toekomst. Na zeven goede en trouwe jaren bij Chelsea verdient hij ook en nieuwe uitdaging.’

‘Hi Chelsea fans, this is for you. Fans in the stadium, fans in London, fans everywhere. I love you.’ 💙 @HazardEden10 #UELfinal pic.twitter.com/9yVa0YFv40 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 29 mei 2019

Waarom niet de Gouden Bal?

Eenzelfde geluid bij de Britse voetbalanalisten die achteraf vol lof waren over de prestatie van Hazard en hem zijn droomtransfer naar Real Madrid gunden. ‘Chelsea speelde een geweldige tweede helft en Eden Hazard was gewoon briljant. Jongens, wat gaan ze hem missen als hij vertrekt’, vatte Gary Lineker het samen.

In de tv-studio’s van BT Sport was Cesc Fabregas - ex-speler van Barcelona, Chelsea en Arsenal - de analist. ‘Ik vind het verschrikkelijk om te zeggen, maar ik denk dat Chelsea op dit moment Eden niet kan geven wat hij verdient. Hij heeft het potentieel om alle mogelijke trofeeën te winnen… en waarom niet de Gouden Bal. Hij zegt wel dat hij niet wakker ligt van die trofee, maar diep van binnen doet hij dat wel. Geloof me. Hij wil echt de Champions League winnen. En op dit moment zit hij bij Chelsea aan zijn plafond. Hij zou zo veel hoger kunnen gaan bij een club als Real Madrid. Omdat clubs als Real, Barcelona en Manchester City altijd terugkomen.’

"I don't think Chelsea can give him what he deserves."



"There is a ceiling he can go much higher than."



"He can win the Ballon d'Or at Real Madrid."



Cesc Fabregas says now is definitely the time for Eden Hazard to leave Chelsea... pic.twitter.com/XzvmdCbAFQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) 29 mei 2019

Ex-Arsenal-verdediger Martin Keown was hard voor zijn voormalige ploeg. ‘Dit was een system failure voor Arsenal. Chelsea was te sterk. Deze finale zette nog maar eens het verval van Arsenal in de verf. Deze club lijkt hoegenaamd niet meer op de grootheid die het ooit was. Emery is een goede coach en heeft de juiste spirit. Maar zijn passie is groter dan die van zijn spelers. Terwijl Eden Hazard met twee goals wel zijn status van sterspeler bij Chelsea waarmaakte, bleef Arsenal op zijn honger zitten met sleutelspeler Mesut Özil. Het was de speeltuin van Eden vanavond. Hij toonde zo veel talent en klasse. Dat is het verschil: zij hadden Hazard, wij hadden Özil.’

Britse pers: ‘Wat een verlies voor het Engels voetbal’

De Britse kranten dan. ‘Dit was de perfecte avond voor Hazard’, stelt de Daily Mail. ‘Aan de vooravond van een nakende transfer naar Real Madrid, nam Hazard op grootse wijze afscheid van Chelsea. Op het moment dat Chelsea Arsenal aan flarden speelde - met drie goals op zestien minuten - was Hazard het middelpunt van alles. Wat een verlies voor Chelsea zal het zijn. Wat een verlies voor het Engels voetbal.

‘Er is echter geen garantie dat hij ook op een nog hoger podium zal schitteren’, waarschuwt de Mail. ‘Het volstaat om te kijken naar de manier waarop Philippe Coutinho wegkwijnt bij Barcelona. De 29-jarige Hazard heeft met zijn snelheid en beweeglijkheid misschien maar twee jaar te goed op het allerhoogste niveau. Hij is in staat tot grootse avonden, maar zal zijn niveau nog moeten optrekken in een genadeloze Spaanse omgeving waar hij nog consistenter zal moeten zijn. In de Premier League scoorde Hazard geen enkele keer in een uitmatch tegen een ploeg uit de top-zes. Als er één punt van kritiek op hem mag zijn is het dat de Belg zelden Chelsea voorbij zijn allermoeilijkste momenten heeft geloodst. Daarom was zijn prestatie in deze finale wel een extra signaal van maturiteit. In de tweede helft toonde Hazard waarom ze bij Chelsea zo gek op hem zijn en waarom Real Madrid hemel en aarde zal bewegen voor zijn handtekening.’

Bij The Guardian vonden ze Eden Hazard verrassend niet de man van de match. Onze landgenoot werd bedacht met een score van zeven op tien, een puntje minder dan ploegmakker Giroud. ‘Eden was ongewoon onmondig in de eerste helft, op een heerlijke pass naar Emerson na. Maar in de tweede helft had Arsenal geen antwoord op zijn briljante spel. Het Engels voetbal zal hem voor altijd missen, zelfs al zullen héél wat verdedigers in de Premier League een zucht van opluchting slaken.’

‘Een duizelingwekkende prestatie’, vatte The Sun de match van Hazard samen. ‘Hazard heeft zijn transfer verdiend. De Europa League mag dan wel verre van de Champions League trofee zijn waar hij van droomde sinds hij Chelsea in 2012 vervoegde, met een derde plaats in de Premier League en een eindzege in de Europa League neemt hij gepast afscheid. Het was zijn avond. Toen Hazard zeven jaar geleden bij Chelsea binnenstapt was hij één van de meest beloftevolle spelers van Europa. Hij verlaat Chelsea als een legende.’

Marca: ‘Hij arriveert in Bernabéu met het aura van een Galáctico’

Uiteraard heeft het Spaanse Marca ook Eden Hazard op zijn cover. De Real Madrid-gezinde krant keek likkebaardend naar de finale van de Europa League en kan niet wachten tot de Rode Duivel het witte truitje van de Galacticos aan zal trekken. ‘Hazard liet bij zijn afscheidsmatch van Chelsea perfect zien waartoe hij allemaal in staat is: twee goals, een assist en een masterclass in het naar zijn hand zetten van een match. Chelsea won dankzij het toverstokje van Hazard. Hij won en zei vaarwel. De fans van Real Madrid keken naar de finale van de Europa League als een kind dat naar de desserts op een menukaart kijkt en likkebaardend wacht op het moment dat dit lekkers op tafel wordt gezet. De Madrilenen kunnen volgend seizoen met eigen ogen zien wat Hazard allemaal te bieden heeft. En wat doet Real Madrid met Hazard?’

Waarna Marca begint met een opsomming van de kwaliteiten van Hazard. Drie alinea’s lang. Over zijn statistieken, zijn vermogen om overal op het veld op te duiken, zijn doelpunten vanuit de tweede lijn, de ruimtes die hij voor anderen creëert, zijn dribbels, zijn positiespel en zijn laatste pass.

‘De Belg arriveert in Bernabéu met het aura van een Galáctico: de beste speler van het jaar met een Europa League onder zijn arm. Zijn prestaties hebben het de afgelopen seizoenen tot een vaste waarde gemaakt in de ranglijst van de beste spelers ter wereld en zijn marktwaarde getuigt hiervan. Er zijn slechts drie spelers met een hogere marktwaarde dan Hazard op Transfermarkt.de. Mbappé, Neymar en Messi. En dat vertaalt zich ook in zijn media-aantrekkingskracht’, legt Marca uit. ‘Sinds de komst van James Rodríguez verwelkomde Bernabéu geen meer voetballer uit deze categorie. Een speler die in staat is om de records van de merchandising store van Real te doorbreken met de verkoop van zijn shirt.’

‘Hazard is geen kind meer’, besluit Marca. ‘Hij komt naar Real Madrid op zijn 28e. Als aanvoerder van een nationaal team dat zich met schitterend voetbal naar de halve finales van het WK in Rusland knokte. Hij is niet langer de jongen die vanuit Lille naar Chelsea kwam, noch de onregelmatige en problematische voetballer van een paar seizoenen geleden. De stappen die hij gemaakt heeft zijn duidelijk, zijn volwassenheid maakt hem beter op het veld en zal een jeugdige ploeg in de kleedkamer meer karakter geven.’