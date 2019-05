Lijfwacht Tsjechische premier lost schot in vliegtuig in Brussel

Een lijfwacht van de Tsjechische premier Andrej Babis heeft dinsdagavond in Brussel per ongeluk een schot gelost in het vliegtuig van Babis. Dat meldden Tsjechische media en politie woensdag. Niemand raakte gewond bij het incident.

‘We kunnen bevestigen dat er een accidenteel schot gelost is tijdens nazicht van een vuurwapen, aan boord van een regeringsvliegtuig’, zegt de woordvoerster van de Tsjechische politie, Lenka Sikorova.

Ze benadrukt dat niemand in gevaar was. Het incident vond plaats toen Babis uit Brussel vertrok, waar hij deelgenomen had aan een diner met Europese leiders. Het toestel, met 22 mensen aan boord, is met een uur vertraging opgestegen.