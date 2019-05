Onkelinx niet onder indruk van klacht Vlaams Belang: ‘Ik blijf bij mijn woorden’

Vlaams Belang verklaarde woensdag een klacht te zullen indienen tegen voormalig PS-minister Laurette Onkelinx in wegens smaad, laster en eerroof, nadat zij de partij ‘racistisch’ had genoemd. Onkelinx blijft echter achter haar woorden staan.

‘Het Vlaams Belang is en blijft een racistische partij’, liet Onkelinx weten kort na het bezoek van partijvoorzitter Tom Van Grieken aan de koning. Volgens haar is er geen enkele partij in België die met extreemrechts wil samenwerken, en was er dus ook geen enkele reden voor koning Filip om hen uit te nodigen op het Paleis. Ze was dan ook geshockeerd door het koninklijke initiatief, luidde het.

Tom Van Grieken noemt de verwijten van Onkelinx ‘gratuit en lasterlijk’. ‘Dit is spuwen in het gezicht van meer dan 800.000 Vlamingen. Er is een hemelsbreed verschil tussen kritiek hebben op massa-immigratie en het verspreiden van racisme.’

Volgens Vlaams Belang criminaliseert Onkelinx op die manier de partij en worden daarom juridische stappen genomen. Van Grieken beloofde woensdag nog een klacht in tegen het PS-kopstuk wegens smaad, laster en eerroof.

‘Ik blijf erbij’, reageerde Onkelinx op Twitter. Daarbij plaatste de ex-minister een collage van memes en artikels over Vlaams Belang.