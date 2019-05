Afscheid met een hoogtepunt: Eden Hazard schenkt Chelsea met twee goals winst in Europa League

Eden Hazard heeft met een knaller afgenomen van Chelsea. De Rode Duivel won woensdagavond met zijn 'Blues' de finale van de Europa League tegen stadsgenoot Arsenal met 4-1. Hazard kroonde zich in het bombastische Baki Olympiya Stadion tot 'Man van de Match'.

Het Baki Olympiya Stadum in Bakoe was het afgrijselijke decor van een Londense derby in de finale van de Europa League. Een indrukwekkende sporttempel dat wel. Maar de zinderende voetbalsfeer die bij een Europese finale hoort was totaal niet aanwezig in het de hoofdstad van Azerbeidzjan. De amper meegereisde Engelse voetbalfans zaten zo ver van het veld verwijderd dat ze nauwelijks hoorbaar waren voor de spelers op het veld.

Het gebrek aan vuur in de tribunes was aanvankelijk recht evenredig met het gebrek aan tempo en passie op het veld. Arsenal begon het best aan de match en dreigde meteen via Aubameyang en Xhaka, maar grote kansen creëerde het ondanks het veldoverwicht niet.

Chelsea had het lang lastig. Rond het halfuur knokten The Blues zich in de match. Niet toevallig op het moment dat de turbo van Eden Hazard stilaan begon aan te slaan. Hazard bood Emerson tot tweemaal toe een niet onaardige schietkans aan. De afscheidnemende nummer tien van Chelsea lag ook aan de basis van de grootste mogelijkheid van de eerste helft, maar Cech redde de schuiver van Giroud.

Vijf goals na de rust: Hazard gaat helemaal los

Het contrast met het spektakel na de pauze kon niet groter zijn. Plots gingen alle remmen los en vloog elke kans tegen de touwen. Amper vier minuten na de rust stond de 1-0 op het bord. Uitgerekend Olivier Giroud opende de score tegen zijn ex-ploeg. Emerson zwiepte de bal vanop links voor, met een sterke nekslag buffelde de Fransman het leer voorbij Cech. Doelpunt nummer 11 in de Europa League al voor Giroud.

Arsenal was van slag en Hazard rook bloed. In de zestigste minuut schotelde hij de 2-0 aan Pedro voor, zes minuten later liet hij zelf doelman Cech vanop de strafschopstip geen schijn van kans. Arsenal reageerde meteen met de bijzonder fraaie aansluitingstreffer van invaller Iwobi, maar Hazard zou zijn afscheid niet laten vergallen door de buren van Arsenal en nam drie minuten na de aansluitingstreffer alle twijfels weg met zijn tweede doelpunt van de avond. Een erg mooie goal na een lang uitgesponnen één-twee met Olivier Giroud. Going out with a bang. Orkestmeester Hazard kreeg een applauswissel in de slotminuten. Na 352 matchen voor Chelsea tikt de Rode Duivel af op 110 goals, 81 assists en 6 trofeeën. Real Madrid wacht.

'Ik heb mijn beslissing gemaakt en die heb ik aan Chelsea duidelijk gemaakt', vertelde Hazard meteen na afloop voor de camera’s. 'Ik wacht nu tot de twee clubs eruit zijn. Ik denk dat dit een afscheid is. Ik heb dit nu zeven jaar gedaan en het is tijd voor een nieuwe uitdaging.'