John Cleese: ‘Londen is niet langer een Britse stad’

De Britse komiek John Cleese ligt onder vuur nadat hij (opnieuw) heeft gezegd dat Londen niet langer een Britse stad is.

Cleese schreef woensdag in een tweet dat zijn buitenlandse vrienden akkoord gingen met zijn stelling dat Londen niet langer een Britse stad is, iets wat hij voor het eerst in 2011 heeft gezegd. ‘Dus er moet wel enige waarheid inzitten. Ik kan ook alleen maar vaststellen dat Londen de Britse stad was waar het duidelijkst werd gestemd voor het aanblijven bij de EU.’

Bijna zestig procent van de inwoners stemde bij het referendum in 2016 inderdaad voor ‘remain’. De Monty Python-acteur zelf sprak zich tijdens de campagne uit voor een Britse breuk met de EU, tenzij die zichzelf grondig zou weten te hervormen. Hij kondigde vorig jaar aan dat hij zou verhuizen naar de Caraïben omdat hij teleurgesteld was in Groot-Brittannië.

Some years ago I opined that London was not really an English city any more



Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation



So there must be some truth in it...



I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU — John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019

Basil Fawlty

De tweet van Cleese werd druk geliket en geretweet, maar kreeg in de commentaren ook heel wat kritiek. Velen verweten hem racisme, en vroegen hem of hij ’Engels’ of ‘blank’ bedoelt. De 79-jarige acteur nam de tijd om op enkele reacties te antwoorden. Daarin lijkt hij te ontkennen dat zijn vaststelling iets te maken heeft met de grote etnische diversiteit in Londen.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, stelt dat Cleese door deze opmerkingen net klinkt als het personage dat hij vertolkte in Fawlty Towers. Voor wie de reeks niet kent: Basil Fawlty was een klasse­bewuste snob die nostalgisch was naar de hoogdagen van het Britse Rijk, zoals recent nog uitgelegd door The Guardian-journaliste Alex Clark.

‘Londenaren weten dat onze diversiteit onze grootste kracht is. Het is met veel trots dat we en de Britse hoofdstad zijn, en een Europese stad en internationale hub’, aldus Khan.

’Luie, dikke rotzakken’

Het is niet de eerste keer dat de 79-jarige komiek een rel uitlokt op Twitter. Vorig jaar moesten wijzelf het nog ontgelden. Nadat hij zijn The last time to see me before I die-tournee had afgerond, somde hij in een tweet op in welke steden hij het aangenaamste publiek aantrof om voor op te treden. In dat rijtje hoorden onder meer Helsinki, Kopenhagen, Hamburg en Breda thuis. Op het Belgische publiek in Hasselt had hij het echter niet zo begrepen. Hij noemde hen ‘luie, dikke, bierdrinkende pseudo-Franse Belgische rotzakken’ en sloot af met: ‘Het was alsof ik Moby Dick moest voorlezen aan nomaden.’

De meesten van zijn volgers, ook de Belgische, konden de Tweet wel smaken. Sommige Vlamingen wezen Cleese er wel op dat Hasselt niet in het Franstalige deel van België ligt en dat Vlamingen wel eens beledigd zouden kunnen zijn als je hen ‘pseudo-Frans’ noemt.