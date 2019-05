Verdachte van aanslag in Lyon bekent bompakket gemaakt te hebben

De man die verdacht wordt achter de explosie van vorige week in Lyon te zitten heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt een bron dicht bij het dossier.

De 24-jarige Mohamed M., vermoedelijk van Algerijnse afkomst, werd maandag samen met zijn ouders en een familielid opgepakt en vastgezet. Hij wordt ervan verdacht een bompakket geplaatst te hebben voor een bakkerij in hartje Lyon.

De Franse regering verklaarde dinsdag al dat er volgens haar ‘geen twijfel bestond’ dat de verdachte in hechtenis verantwoordelijk is voor de aanslag. ‘Het onderzoek loopt nog, maar met de elementen die aan mij zijn voorgelegd, heb ik op dit moment geen twijfel dat we de verantwoordelijke van de aanslag in hechtenis hebben’, zei minister van Binnenlandse Zaken Castaner dinsdag.

Bij de explosie in het centrum van de oostelijke Franse metropool raakten vrijdag dertien mensen gewond. Het gaat om acht vrouwen, vier mannen en een meisje van tien jaar oud. Elf van de gewonden werden in het ziekenhuis opgenomen. Het Parijse antiterreurparket leidt het onderzoek.