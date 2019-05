Moby annuleert boektournee na ophef om claims over relatie met Natalie Portman

De Amerikaanse muzikant Moby heeft woensdag zijn boektournee geschrapt, nadat eerder bekendraakte dat hij daarin gecontesteerde uitspraken doet over een relatie met Natalie Portman. De actrice ontkent dat ze ooit een koppel vormden.

Op zijn website meldt Moby dat hij ‘alle publieke optredens in de nabije toekomst’ schrapt. De annulatie komt drie dagen vooraleer het Britse deel van zijn boektournee ter promotie van zijn memoires ‘Then it fell apart’ zou starten.

Muzikant Moby kwam vorige week in het oog van een storm terecht nadat bekendraakte dat hij in zijn boek beweert dat Portman in 2001 met hem flirtte en hem uitvroeg op een afspraakje, toen ze nog een opkomende ster was.

De Oscarwinnares zei daarop in een interview met Harper’s Bazaar verbaasd te zijn dat Moby het in zijn boek omschreef als daten. Sterker nog, ze beschuldigde hem van ‘ongepast gedrag’. ‘Ik herinner me vooral een veel oudere man die eng tegen me deed, terwijl ik pas de middelbare school had verlaten.’

‘Hij zegt dat ik twintig jaar oud was, maar dat was ik niet, ik was een tiener, pas achttien. Dat hij dit verhaal gebruikt om zijn boek te verkoop vind ik ontzettend erg’, voegde Portman, nu 37, daaraan toe.

Moby verontschuldigde zich eerder deze week aan Portman via een bericht op Instagram. ‘Ik erken dat, gezien ons leeftijdsverschil van bijna veertien jaar, ik me veel verantwoordelijker en respectvoller had moeten gedragen toen ik Natalie twintig jaar geleden voor het eerst ontmoette.’