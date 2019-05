Semenya vecht door tegen testosteronregel

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya zet haar strijd voort tegen het omstreden testosteronbeleid van de Internationale Atletiekfederatie IAAF. De tweevoudige olympische kampioene op de 800 meter heeft bij een rechtbank in Zwitserland beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne, dat de nieuwe regels van de IAAF onlangs goedkeurde.

De IAAF verplicht vrouwelijke atleten met van nature te hoge waarden van het spierversterkende hormoon testosteron medicijnen te slikken om die waarden te onderdrukken. De competitie zou daardoor eerlijker worden. De regels gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 Engelse mijl. Semenya weigert deze medicijnen te slikken. “Ik ben een vrouw en een atlete van wereldklasse. De IAAF kan mij niet drogeren of mij ontnemen te zijn wie ik ben”, zei ze in een verklaring.

De 28-jarige Semenya zal in haar beroep de focus leggen op fundamentele rechten van de mens. “De regels van de IAAF zijn in strijd met de meest fundamentele principes in Zwitserland. Mensenrechten moeten zwaarder wegen dan sportieve belangen”, zei haar advocate Dorothee Schramm.

Semenya liep voor het laatst een 800 meter op 3 mei in Doha en zette daar met 1:54.98 de beste tijd van dit jaar neer. Enkele dagen daarna werden de omstreden regels van kracht. Sindsdien heeft de drievoudige wereldkampioene geen 800 meter meer gelopen. Wel kondigde ze haar deelname aan op de 3.000 meter bij de Diamond League in Stanford. Die afstand kan ze wel lopen zonder medicijnen. “De IAAF probeert al tien jaar mij af te remmen, maar ik ben er in feite alleen maar sterker door geworden. De uitspraak van het TAS houdt mij niet tegen”, aldus Semenya. .