Beweging.net noemt ‘digitale verzuiling’ bepalend voor verkiezingsresultaat

De digitale verzuiling heeft voor een groot deel de verkiezingsresultaten van zondag mee bepaald. Dat zegt Peter Wouters, de voorzitter van Beweging.net, het voormalige ACW.

De verzuiling, waarbij de samenleving opgedeeld is in ideologische groepen, is terug volgens de voorzitter van de koepelorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging. Alleen is ze nu digitaal georganiseerd.

‘Net op het moment dat de zuilen een open kijk op de wereld hadden ontwikkeld en er openheid was voor alle meningen, kwamen Facebook, Twitter en Instagram. Dankzij hun krachtige en machtige algoritmes krijgt u steeds meer van hetzelfde te zien en te horen, want alles is gebaseerd op uw voorkeuren’, zegt Wouters.

‘Wist je dat meer dan de helft van de politieke gesprekken op het internet over het Vlaams Belang gingen’, stelt Wouters. ‘Steeds meer mensen leven daardoor in een bubbel. Het gevolg is polarisering en minder en minder openheid voor andere meningen. En het gevolg daarvan is populisme. Dat zien we in de uitslag van de verkiezingen.’

De Beweging.net-voorzitter wijst op het grote verschil in investeringen van partijen in sociale media: 400.000 euro door Vlaams Belang en 20.000 euro voor Groen en CD&V.

‘Groot dialoog met bevolking’

Wouters roept op om te werken aan onze democratie. Hij stelt immers vast dat middenveldgroepen minder betrokken worden bij het beleid. Hij wijst erop dat er klimaatbetogingen zijn geweest, antiracismebetogingen, gele hesjes, pensioenbetogingen, betogingen voor zware beroepen, enzovoort. ‘De enige succesvolle groep was Gaia. Dierenrechten zijn blijkbaar makkelijker af te dwingen dan mensenrechten’, luidt het.

Beweging.net roept ministers, burgemeesters en schepenen op om zich niet ‘vast te betonneren’, maar actief aan de slag te gaan met wat ze zien en horen in hun contacten. ‘Organiseer een grote dialoog met de bevolking’, stelt Wouters voor. ‘Een gesprek met zoveel mogelijk mensen over de thema’s van vandaag. Organiseer dit met steden en gemeenten en met het middenveld.’