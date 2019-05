Samsøe & Samsøe opent tweede winkel in ons land

Het Deense merk Samsøe & Samsøe landde vorig jaar in de Antwerpse Kammenstraat, maar opent binnenkort een tweede Belgische vestiging.

De tweede winkel van Samsøe & Samsøe komt in de Brusselse Dansaertstraat, waar ook de Zweedse kledingketen Cos zich recent kwam vestigen, tegen de zin van de onafhankelijke boetieks die klagen over stijgende huurprijzen. Het voorbije decennium openden ook heel wat Franse labels zoals Maje, Sandro en American Vintage een winkel in Dansaertstraat.

De winkel opent zijn deuren in augustus.

Het Deense label bestaat sinds 1993. De broers Klaus en Preben Samsøe verkochten eerst uitsluitend juwelen in Kopenhagen, maar breidden het aanbod al snel uit naar kleding. Wereldwijd heeft het Deense label in 27 landen veertig winkels en meer dan 500 verkooppunten.