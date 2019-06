Jarenlang palmden duizenden Amerikaanse wietliefhebbers in de voorlaatste week van november de binnenstad van Amsterdam in. Sinds 1987 organiseerde hun lijfblad, High Times, in het mekka van de wiet een officieus WK voor de beste indica- en sativa-soorten. De drugstoeristen keken zich de wazige ogen uit, in dat wondere gedoogland waar je joints kocht in een koffieshop en een politieman ongestraft een vuurtje kon vragen.

In 2014 vond de laatste editie van de Cannabis Cup plaats in Amsterdam. De verre reis werd overbodig, nadat Colorado wiet in 2012 had gelegaliseerd, snel gevolgd door andere westelijke staten. Vandaag is wiet in tien Amerikaanse staten volstrekt legaal. In steden als San Francisco worden de pizzakoeriers in het straatbeeld overvleugeld door collega’s die cannabisproducten aan huis bezorgen. Je vindt hun producten online, maar ook kaarten met alle legale verdeelcentra voor wie liever fysiek gaat shoppen. Er zijn wiettours met gidsen, festivals, advertenties op billboards en spotjes op tv. Cannabis is big business in de volkrijkste staat van de VS: de totale jaarproductie wordt geraamd op meer dan 7.000 ton.

Of dat niet héél veel is voor veertig miljoen Californiërs? Inderdaad. Sinds de seventies zijn vooral de bossen in het noorden van de staat hét productieterrein voor de hele natie geworden. Minstens 85 procent van de teelt wordt illegaal geëxporteerd naar andere staten, vooral aan de oostkust. Cannabis is in de Golden State legaal sinds 1 januari 2018. Dat was het al sinds 1996 voor medicinaal gebruik, maar nu dus ook voor wie wiet gewoon plezant vindt. Proposition 64 werd met een meerderheid van 57 procent goedgekeurd. De pleitbezorgers zagen alleen voordelen. Politie en gerecht zouden zich kunnen concentreren op de échte – dodelijke – drugsplaag in de VS: de opioïden. De regering in Sacramento zou jaarlijks meer dan 1 miljard dollar aan accijnzen verdienen. En de duizenden lokale wietboeren die vreesden te worden platgewalst door de grootindustrie, zouden beschermd worden. Kortom, de legalisering van cannabis zou een even groot maatschappelijk succes worden als het einde van de Drooglegging in 1933.

Elevation 2477, het wettelijke verdeelcentrum in Nevada City, krijgt dagelijks tot vijfhonderd klanten over de vloer. ‘Let’s face it: dit is de toekomst.’

Het is anders uitgedraaid. Legaliseren was het makkelijke deel van de klus, de gebruikers overtuigen legale wiet te kopen, en de telers om het legaal te produceren, is de ware uitdaging. Tot nu toe blijkt amper 10 procent van de markt gelegaliseerd en dus belastinggeld op te leveren. ‘De initiatiefnemers hebben onderschat hoe diepgeworteld de traditie van illegaal wiet telen is’, zegt cannabis-analist Tom Adams. ‘Dat verander je niet een-twee-drie, als de pakkans gering is, de reglementering ingewikkeld en de vergunningen duur zijn.’

Een ander probleem is dat gemeentebesturen met Proposition 64 het recht kregen om cannabisverkoop toch nog aan banden te leggen. In landelijke, conservatieve streken hebben veel lokale overheden dat ook gedaan. 24 onder hen eisen nu zelfs van de rechter dat ook thuisleveringen met de post op hun grondgebied verboden worden. Wie alleen in San Francisco, Los Angeles of San Diego rondkijkt, krijgt een vertekend beeld.

Willies wiet

We rijden naar de bron: Nevada County, een regio die voor wiet betekent wat Bordeaux voor wijn is. Minstens 10.000 wiettelers kent deze streek. In Elevation 2477, het wettelijke verdeelcentrum in het pittoreske Nevada City, is het op een dinsdagochtend een komen en gaan van klanten van uiteenlopend allooi: klassieke dopeheads met rastakapsel, getrouwde koppels, maar ook een geblondeerde dame van zo’n 70 jaar oud die een zalf voor haar knieën komt halen. Met een Nederlandse koffieshop heeft dit ‘dispensarium’ weinig te maken. De beveiliging heeft er meer weg van een ambassade. Net voorbij de ingang controleert een receptioniste achter een glazen loket je klantenpas, of vraagt de identiteitspapieren van nieuwe klanten op. Aan beide kanten van die deur waakt een beveiligingsagent in uniform. Pas na controle betreed je het heiligdom: een cleane toonzaal die het midden houdt tussen een hypermoderne apotheek en een juwelierszaak. Vijf verkoopsters staan achter de vitrines om de klanten te helpen.

Dan Aplington: ‘Ik ben te oud geworden voor de waanzinnige investeringen die ik zou hebben moeten doen om legaal te kweken.’

Het aanbod is erg gevarieerd. Rookwaar uiteraard, in bulk of voorgerold, met uiteenlopende aroma’s en effecten. Maar ook eetbare producten – van boter en pindakaas tot gummibeertjes en chocoladerepen – en zalven, parfums en bodylotions. De cannabis staat kant-en-klaar op teakhouten schappen in nette commerciële verpakkingen, volgens producent of verdeler. De belangrijkste leverancier is geen grootindustrieel die zich pas op de teelt heeft gestort, maar Flow Kana: een Noord-Californische organisatie die er prat op gaat alleen te werken met lokale familiebedrijven die organisch en duurzaam werken, op de ambachtelijke manier in volle zon, en dus niet in gigantische serres waar op meerdere oogsten per jaar wordt gemikt. Hun bekendste product? Willie’s Reserve, de eigen wiet van de legendarische countryzanger Willie Nelson, die met stetson en gitaar op de reclameaffiche prijkt.

Daniel Batchelor, een gladde dertiger en de eigenaar van Elevation 2477, is uiterst op zijn hoede voor al wat de reputatie van zijn zaak zou kunnen schaden. Batchelor verkocht ook al wiet vóór de legalisering, maar ‘altijd binnen de grenzen van de wet’. Voor medicinaal gebruik dus. Hij heeft gelezen dat de algemene legalisering voorlopig een flop is, maar zijn zaak draait als een lier. ‘We hebben vierhonderd tot vijfhonderd klanten per dag, en nog niet één incident gehad. Let’s face it: dit is de toekomst. Het Wilde Westen is verleden tijd. Wie dat nog niet doorheeft, is traag van begrip.’

Geritsel in het duister

Elders in Californië klagen ceo’s van grote producenten steen en been dat de overheid te weinig doet om de illegale teelt aan banden te leggen. Ze eisen dat de politie optreedt, maar de eigenaar van Elevation 2477 lijkt daar niet mee bezig. ‘Wij zijn 15 procent duurder dan de illegale concurrentie’ zegt hij. ‘Onvermijdelijk, doordat wij belastingen betalen en allerlei vergunningen moeten betalen en zij dat niet doen. Het zij zo. De klanten betalen graag dat verschil, omdat ze hier beter geholpen worden.’

‘Ik verdien beter de kost dan mijn vrienden die in de bouw werken. Maar grote spelers over­spoelen de markt. Ik vrees het ergste’

De mensen die we op het parkeerterrein aanspreken, zijn inderdaad tevreden. ‘Bij de klassieke telers vind je alleen wiet voor joints’, zeggen Kathleen Shirley en Tom Confer, pas gepensioneerd. ‘Maar wij verkiezen eetbare cannabis en daarvoor is het aanbod hier veel groter.’ Ze kopen kant-en-klare producten, maar ook ingrediënten om thuis wietboter te maken.

Cannabis mag hier dan al jaren bij the way of life horen, toch is het voor veel gebruikers belangrijk dat ze nu niet langer iets illegaals doen. Niet alleen keurige dames die met marihuana angstaanvallen of kankerpijn bestrijden, denken er zo over. Veertiger Neil, bijvoorbeeld – ‘geen achternaam, niet alle werkgevers zijn tuk op een wietgebruiker’ – is er nooit aan gewend geraakt dat hij volgens de letter van de wet een kleine crimineel was. Nochtans is hij opgegroeid met de geur van cannabis rond zich heen. ‘Mijn moeder was een van de eerste hippies. Ze is met bloemen in haar haren naar San Francisco getrokken voor de Summer of Love, en in de hippiewijk Haight/Ashbury blijven hangen. Wiet heeft voor mij altijd bij het leven gehoord, en toch heeft het me nooit lekker gezeten, dat geritsel met één of andere dealer op een duistere straathoek.’ Hij juicht de legalisering toe: beter voor de volksgezondheid én de openbare veiligheid. En het prijsverschil zal volgens Neil wel zakken. ‘En anders is het ook maar zo. Ik ken graag de exacte samenstelling van de koopwaar.’

Waarom blijven zoveel wietgebruikers bij hun oude leveranciers zweren, als ze zo’n proper, professioneel en legaal alternatief hebben? We vragen het Savanna Ortegren en Griffin Rodriguez, twee studenten die stoned uit hun ogen kijken, terwijl ze de hoofdstraat van Nevada City oversteken. Legaal of illegaal? Het maakt dit koppeltje niet zo veel uit. ‘We hebben onze vaste dealers. Als die niet meteen te bereiken zijn, gaan we ook weleens naar het verdeelcentrum.‘

Dat ze dat niet vaker doen, komt vooral door de beperkingen op het vlak van de hoeveelheid en de sterkte van het spul. ‘Wat ik daar kan aankopen, volstaat nauwelijks om mij high te krijgen’, zegt Savanna. ‘En betere kwaliteitscontrole? Onzin. De concurrentie is zo groot dat niemand het zich nog kan veroorloven om rommel te verkopen. Ontevreden klanten keren niet terug, hé?’

Trimmigrants

Voor argeloze toeristen is Nevada City gewoon een schilderachtig stadje, met zijn feeërieke gaslantaarns en theater en saloon uit de jaren 1850, toen de goudkoorts over deze heuvels regeerde. Maar in augustus worden Nevada County en Humboldt County bevolkt door tienduizenden trimmigrants: jonge backpackers uit de hele wereld die – tegen betaling, vaak in natura – komen helpen met het ‘trimmen’ van de marihuanaplanten.

Ook buiten het seizoen zijn er overal signalen dat je in de bakermat van de pot bent. Zelfs de keurige eigenaar van onze B&B – mooie huisbibliotheek, klassieke muziek aan tafel – is ’s avonds high: het lijkt wel alsof iederéén hier blowt. En ook al is dit geen wintersportgebied, veel auto’s hebben een dakkoffer. Even aan zo’n bak snuffelen en je weet wat er meestal in wordt getransporteerd.

‘De traditie van illegaal wiet telen is diepgeworteld. Dat verander je niet een-twee-drie, als de pakkans gering is en de vergunningen duur zijn’

‘Uiteraard weten wij dat ook, wij zijn geen uilskuikens’, zegt Chris Walsh, Assistant District Attorney (substituut-procureur) van Nevada County. ‘Maar het zou hypocriet zijn om het belang te ontkennen van de cannabisteelt voor de economie en werkgelegenheid van deze streek. Ik zie het als een realiteit, zoals tabaksplantages een realiteit zijn – terwijl veel rokers longkanker krijgen. Oudere collega’s hebben er moeite mee om wietteelt niet als een misdrijf te behandelen, maar voor mij is dat de logica zelve. Opiaten, die veroorzaken de grote ellende.’

Walsh geeft grif toe dat je op luchtfoto’s gemaakt door drones ook de niet-legale serres in een oogopslag ziet liggen, en dat die met rust gelaten worden. Geen wonder dat veel lokale kwekers die de kosten en de bureaucratie van een officiële vergunning niet aankunnen, gewoon voort boeren. In tegenstelling tot Nederland of België hebben ook de verbouwers hier kennelijk weinig te vrezen. ‘Pas op, er is nog steeds veel rechtsonzekerheid’, zegt Walsh. ‘De navolging van de wet varieert van county tot county. Bovendien heeft alleen de staat Californië marihuana gelegaliseerd, niet de federale overheid.’

De gevolgen zijn zo absurd dat ze wel Belgisch lijken. Sacramento mag legaliseren zoveel het wil, in Washington huist een rechtse regering die al dat progressieve gedoe graag bestrijdt. En het zijn federale diensten die de bankverrichtingen controleren. Wie wil er hommeles met de FBI? Chris Walsh zucht. ‘Het gevolg is dat er in deze streek grote hoeveelheden dollars onder matrassen bewaard worden. Dat trekt uiteraard inbrekers aan.’ Na stankhinder – de grote plantages verspreiden volgens critici ‘de geur van dode stinkdieren’ – is dat risico op inbraken de grootste klacht. Walsh hoopt daarom dat op termijn cannabis overal legaal wordt. ‘Zonder rechtszekerheid zullen de problemen niet verdwijnen.’

Moonshine Dan

Rechtszekerheid? Daar heeft Dan Aplington nog niet vaak bij stilgestaan. In zijn jonge jaren was ‘Moonshine Dan’, zoals iedereen hem noemt in North San Juan, een gat aan de rand van Tahoe Forest, lid van een motorbende in Los Angeles. ‘Maar op een dag was ik opeens niet zo populair meer bij een concurrerende bende. Ik moest dringend andere lucht opzoeken en ben toen in deze bossen ondergedoken.’

Nadat zijn grootste vijand was gestorven – ‘ik had er niets mee te maken’ – kwam Dan weer boven water. Hij woonde een poos in San Francisco, net vóór de huizenmarkt boomde. ‘Soms moet je geluk hebben. Ik heb een huis gekocht voor 17.000 dollar en vijftien jaar later verkocht voor 470.000 dollar. Met de opbrengst heb ik hier vier huizen gekocht.’

Zijn indrukwekkende collectie bloedmooie maar kapotte auto’s en motors staat te roesten op een braakliggend stuk grond, hij vult zijn dagen vooral met rondhangen in de enige bar van het stadje. Je betaalt Dan een biertje, en de verhalen rollen eruit. Zoals die wilde achtervolging twee jaar geleden, toen cannabisdieven hun slag sloegen bij een kweker die niet met zich liet sollen. ‘Beide auto’s zijn hier even verderop uit de bocht gegaan, iedereen dood, weet je nog jongens?’ Zijn maten weten het nog, ze lachen. ‘Soms gaat het hier nogal hardhandig aan toe. Zeker in het oogstseizoen, als de trimmigrants komen. Soms zijn ze met meer dan we nodig hebben voor de oogst. Dan mogen de mooie meisjes blijven en jagen we de kerels weg.’

De wietplantage van Reece

Zelf heeft Dan geen wietplantage meer. Hij woont net aan de verkeerde kant van de grens tussen Nevada County en Sierra County, waar een sheriff van de oude stempel de plak zwaait. ‘Ik had een mooie serre, met 75 planten. Op een dag vielen ze binnen en zeiden: over twee weken komen we terug. Als alles dan niet weg is, doen wij het zelf. Toen er helikopters van de FBI boven mijn huis begonnen te cirkelen, wist ik dat het tijd was om ermee te kappen. Ik verdien genoeg aan mijn huizen. En ik ben te oud geworden voor de waanzinnige investeringen die ik zou hebben moeten doen om legaal te kweken.’

Zijn drie zonen telen wel nog steeds wiet en de plantage van een van hen is vlakbij. ‘Ik breng jullie erheen, maar we moeten wachten tot Reece thuiskomt om de hond aan de ketting te leggen. Gemeenste beest van Californië!’

Niet uitdagen

Als we een uurtje later de afgeleefde bungalow benaderen, komt een Engelse dog luid grommend op ons af, duidelijk van plan ons naar de keel te vliegen. Zoon Reece – smoezelige look, obscene trui, maar vriendelijke jongen – verontschuldigt zich voor de mastiff. ‘Ik heb hem nodig, anders jatten ze ’s nachts mijn serre leeg.’

Het verdeelcentrum Elevation 2477, een kruising tussen een apotheek en een juwelier.

Die ‘serre’ is een zelfgemaakte constructie in de tuin, waarin lampen hangen om de groei van de planten te bevorderen. April is niet het goede seizoen, de plantjes zijn nog jong en klein. ‘Maar in augustus is dit een bos met planten die tot aan het plafond reiken’, zegt Reece, terwijl hij een afdekzeil bovenhaalt. De avond valt, en in het donker fonkelt zo’n serre met lampen vanaf de omliggende heuvels alsof het kerstversiering is. ‘Je moet niet uitdagen.’

Rijk wordt hij er niet van, daarvoor is zijn serre lang niet groot genoeg. ‘Maar ik verdien wel beter de kost dan mijn vrienden die in de bouw werken. Ik kan zelfs af en toe iets leuks kopen.’ Reece weet dat het weldra misschien definitief uit is met zijn leven als wietboer, en dat vindt hij oneerlijk. Jarenlang illegaal produceren, maar wel een kwaliteitsproduct maken – zonder pesticiden en zo – en als cannabis dan eindelijk legaal wordt, de hele sector overgenomen zien worden door stinkend rijke nieuwkomers in het vak? Hoe rechtvaardig is dat?

Die vraag hadden we ook willen stellen aan een reus zoals Norcal Cannabis Company, die een fabriek van halfgeleiders heeft omgevormd tot een gigantische industriële indoor-cannabisplantage met honderden werknemers en de meest hoogtechnologische snufjes op het gebied van irrigatie. Maar onze vraag bleef onbeantwoord.

Valt op termijn tegen zulke grote spelers op te boksen? Reece wacht af. ‘Vroeger verkocht ik tegen 2.400 dollar per pond, na de laatste oogst zakte de prijs zelfs even tot 700 of 800 dollar – onvoldoende om rendabel te zijn. Het is nu wel weer wat gestegen, maar ik vrees het ergste. De markt wordt overspoeld door de grootproducenten, voor wie al die reglementen en belastingen een schijntje zijn. Maar voor mij is legaal gaan onhaalbaar: aan vergunningen en zo ben je snel tienduizenden dollars kwijt. Ik ken niemand die dat ziet zitten. Op de duur zal ik verplicht worden werk te zoeken en alleen nog voor eigen gebruik te kweken.’

Reece haalt de grootste joint boven die we ooit gezien hebben. Een toeter zo lang en dik als een Havana-sigaar, boordevol pure verse cannabis. Vader Dan dampt het hele ding op zijn eentje op, en waagt zich ook nog aan een glazen pijpje met hyperconcentraat. ‘Holy moly!’, zegt hij als hij eraan lurkt. ‘Gelukkig heb ik een goede conditie.’ Toch heeft hij nog een coherent afscheidswoord klaar. ‘Dat legaliseren zal wel goedbedoeld zijn, maar ik vind het raar. Een beetje stiekem hoort er toch bij? Of ben ik nu een romanticus?’